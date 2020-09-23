Haberler Galeri Televizyon Esra Erol her şeyi gördü ama böylesini ilk kez gördü: Başımıza taş yağacak! 28 yaş büyük komşusuna kaçmıştı

Esra Erol her şeyi gördü ama böylesini ilk kez gördü: Başımıza taş yağacak! 28 yaş büyük komşusuna kaçmıştı

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da hem stüdyodakileri hem de tüm Türkiye'yi şoke eden bir olay yaşandı. Esra Erol'da programına katılan Fırat Karakuş, kaybolan eşini ve kızını aradığını söyledi. Fırat Karakuş'un şüphelendiği kişi ise karşı komşusu Cengiz Bey'di. Esra Erol kayıp olan Esra Karakuş'un izini sürdü ve onu buldu. Canlı yayına çıkan Esra'nın, pişkinliği herkesi şaşkına çevirdi. Olayla ilgili yeni gelişme dün aksam yaşandı. Kendisinden 28 yaş küçük komşusunun karısıyla yasak aşk yaşayan ve hamile bırakan Cengiz K.'nın canlı yayında anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol, "Vallahi bu kez başımıza taş yağacak" dedi.

23.09.2020 15:04 - Son Güncelleme: 23.09.2020 15:05
Esra Erol her şeyi gördü ama böylesini ilk kez gördü: Başımıza taş yağacak! 28 yaş büyük komşusuna kaçmıştı

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Erol her şeyi gördü ama böylesini ilk kez gördü: Başımıza taş yağacak! 28 yaş büyük komşusuna kaçmıştı

Olayın yankıları sürerken programa konuk olan ikilinin anlattıkları karşısında neye uğradığını şaşıran Esra Erol, "Vallahi bu kez başımıza taş yağacak" diyerek tepki gösterdi.

Esra Erol her şeyi gördü ama böylesini ilk kez gördü: Başımıza taş yağacak! 28 yaş büyük komşusuna kaçmıştı

Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını ararken şoke eden gerçeklerle yüzleşti. Karısı 'abim' dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçmıştı.

Esra Erol her şeyi gördü ama böylesini ilk kez gördü: Başımıza taş yağacak! 28 yaş büyük komşusuna kaçmıştı

Esra Erol'un bulup yayına getirdiği Esra Karakuş, eşiyle yüzleşirken kızının babasının birlikte kaçtığı komşuları olduğunu itiraf etti. Ferdi'nin "Abim, babam gibi" diyerek sürekli evlerinde konuk ettiği komşuları Cengiz ise dün yayına çıkarak neler yaşandığını anlattı.

Esra Erol her şeyi gördü ama böylesini ilk kez gördü: Başımıza taş yağacak! 28 yaş büyük komşusuna kaçmıştı

İşte kendisinden 28 yaş küçük komşusunun eşiyle kaçan Cengiz'in anlattıkları; "Esra ile 2 yıla yakın ilişkimiz var. Sürekli Ferdi Karakuş'un evinin içindeydim. Ferdi beni sürekli beni evine çağırıyordu. Ferdi bana abi derdi. Bizim ilişkimizi kimse bilmiyordu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı'da son dakika... Duygu Çelikten neden öldürüldü? Tüm kirli çamaşırlar bir bir ortaya çıkıyor...
Müge Anlı'da son dakika... Duygu Çelikten neden öldürüldü? Tüm kirli çamaşırlar bir bir ortaya çıkıyor...