Esra Erol her şeyi gördü ama böylesini ilk kez gördü: Başımıza taş yağacak! 28 yaş büyük komşusuna kaçmıştı

İşte kendisinden 28 yaş küçük komşusunun eşiyle kaçan Cengiz'in anlattıkları; "Esra ile 2 yıla yakın ilişkimiz var. Sürekli Ferdi Karakuş'un evinin içindeydim. Ferdi beni sürekli beni evine çağırıyordu. Ferdi bana abi derdi. Bizim ilişkimizi kimse bilmiyordu.