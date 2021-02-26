Müge Anlı'da son dakika: Duygu Çelikten cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı: '1 saat kan aktı, öpüp saçlarını toparladım...'
Müge Anlı'da Duygu Çelikten cinayetinden son dakika gelişmesi! Konuşan katilin ifadesi şoke etti. Antalya'da geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de kaybolduktan 15 gün sonra Varsak ormanlık alanda cesedi toprağa gömülü halde Duygu Çelikten'i (30) bıçaklayarak öldüren Veli Ünder (45) ile cesedi 10 bin lira karşılığı toprağa gömen Serhat (24) ağabeyi Doğukan Özcan (28) ve cesedin gömülmesine aracılık eden Mahsun Demiralp'in (39) yargılanmasına devam edildi. Görülen ikinci duruşmada Afyonkarahisar Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan cinayet zanlısı Veli Ünder Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı ile ilk kez ifade verdi. Duygu Çelikten cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı. İşte Duygu Çelikten'in annesini çileden çıkaran katilin ifadesi...
Müge Anlı'da son dakika: Duygu Çelikten cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı. Canlı yayında araştırılan konuyla ilgili cinayet sanığı sevgiliden garip bir savunma geldi. müge Anlı Duygu Çelikten cinayetinde son dakika gelişmelerini Atv canlı yayınından paylaştı. Ünder, "Duygu boğuşma sırasında silahla vuruldu. Ona sarıldım. Onu son kez öptüm. Saçlarını toparladım ve oradan ayrıldım" dedi. İşte detaylar...
Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, geçen yıl 6 Eylül günü, fatura ödemek için evden çıktı. Kent merkezine gelen Çelikten, sevgilisi Veli Ünder'in otomobiline bindi. Ancak Çelikten ve Ünder'den bir daha haber alınamadı. 7 Eylül günü, sonradan Veli Ünder olduğu öğrenilen kişi 112'yi arayarak, "Kardeşim acil yetişin. Varsak'tan geçiyordum. Bir adam orada karıya sıktı. Karı düştü kaldı. Yetişin, ormanın içinde. Varsak'ın üstünde" dedikten sonra telefonu kapattı.
13 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iz takip köpekleri ve dronlar ile ormanlık alanda geniş çaplı arama yaptı. 19 Eylül günü saat 11.00 sıralarında, üzeri kısmen taşla kapanmış, Duygu Çelikten'in gömülmüş cesedi bulundu. Sırtı ve göğsünden bıçaklandığı, başına sert cisimle vurulduğu belirlenen cesedin, geçen sürede çürüdüğü, başının da vücudundan ayrıldığı görüldü.