Müge Anlı'da son dakika: Duygu Çelikten cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı: '1 saat kan aktı, öpüp saçlarını toparladım...'

Müge Anlı'da Duygu Çelikten cinayetinden son dakika gelişmesi! Konuşan katilin ifadesi şoke etti. Antalya'da geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de kaybolduktan 15 gün sonra Varsak ormanlık alanda cesedi toprağa gömülü halde Duygu Çelikten'i (30) bıçaklayarak öldüren Veli Ünder (45) ile cesedi 10 bin lira karşılığı toprağa gömen Serhat (24) ağabeyi Doğukan Özcan (28) ve cesedin gömülmesine aracılık eden Mahsun Demiralp'in (39) yargılanmasına devam edildi. Görülen ikinci duruşmada Afyonkarahisar Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan cinayet zanlısı Veli Ünder Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı ile ilk kez ifade verdi. Duygu Çelikten cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı. İşte Duygu Çelikten'in annesini çileden çıkaran katilin ifadesi...

26.02.2021 12:00 - Son Güncelleme: 26.02.2021 12:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





