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Müge Anlı'da aranan Hülya Avşar'ın kızı Helen Avşar'dan son dakika gelişmesi! Bulundu mu?

Müge Anlı'da aranan Hülya Avşar'ın kızı Helen Avşar'dan son dakika gelişmesi... Kızından 4 gündür haber alamayan anne Hülya Avşar gözyaşları içerisinde Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Kısa süre içerisinde bulunan Hülya Avşar'ın kızı Helen Avşar, koruma altına alındı. Atv canlı yayınında kızının bulunmasının ardından Müge Anlı'ya teşekkürlerini ileten anne Avşar, kızının doğumu için 15 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hastane ve bakım yardımında bulunduğunu şimdi de yine kızı için kendisinden yardım istediğini ifade etti. İşte son dakika haberine ilişkin diğer detaylar…

25.02.2021 12:09 - Son Güncelleme: 25.02.2021 12:35
Müge Anlı'da aranan Hülya Avşar'ın kızı Helen Avşar'dan son dakika gelişmesi! Bulundu mu?

Müge Anlı'da aranan Hülya Avşar'ın kızı Helen Avşar'dan son dakika gelişmesi! Hülya Avşar'ın kızı Helin Avşar bulundu, koruma altına alındı. Atv canlı yayınında hafta içi her gün ele aldığı konularla izleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı, bir başarıya daha imza attı.

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Müge Anlı'da aranan Hülya Avşar'ın kızı Helen Avşar'dan son dakika gelişmesi! Bulundu mu?

Hülya Avşar'ın iddiasına göre; annesi cezaevinde olan ve ailecek hırsızlık yapan 17 yaşındaki Mertcan Çolak, Hülya Avşar isimli kadının kızı olan 15 yaşındaki Helin Avşar'ı kaçırdı. Henüz 15 yaşındaki genç kızın önceden de amcasının oğlu olan Çolak ile kaçtığı ancak ardından annesinin nişanlama bahanesiyle evine döndüğü ifade edildi.

Müge Anlı'da aranan Hülya Avşar'ın kızı Helen Avşar'dan son dakika gelişmesi! Bulundu mu?

PEŞ PEŞE İDDİALAR!

Nişanlı olduğu kuzeni Mertcan Çolak tarafından kaçırılan Helen Avşar'ın annesi Hülya Avşar kızını arıyor. Detayları aktaran anne Avşar, markete gittiğinde 15 dakika içerisinde kızının kaçırıldığını ifade ederken kapıyı kilitleyerek evden çıkan anne, kapısının kırılarak içeri girildiği iddiasında bulundu.

Müge Anlı'da aranan Hülya Avşar'ın kızı Helen Avşar'dan son dakika gelişmesi! Bulundu mu?

STÜDYODA TANSİYON YÜKSELDİ!

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan ve kayıp Helen Avşar'ın babası olan İsmail Günden, hakaretler yağdırdı. Canlı yayına bağlanan Baba Günden, Helen Avşar'ın annesi Hülya hanımın kötü biri olduğu ifade etti. Araya giren Müge Anlı "Banane Hülya Avşar'dan sen Helen'i getir. Bu kız daha 15 yaşında, evlendirildiği kaçıran kuzeni 2005 doğumlu." İfadelerini kullanırken İsmail Günden ise "Bak kapatırım telefonu ve kızı getirmem" Sözleriyle izleyenleri çileden çıkardı.

Müge Anlı'da aranan Hülya Avşar'ın kızı Helen Avşar'dan son dakika gelişmesi! Bulundu mu?

HELEN AVŞAR BULUNDU!

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bulunduğu haberinin ardından sevinç gözyaşlarına boğulan anne Hülya Avşar, kızının doğumunda tek başına zorluk çektiği ve Başkan Erdoğan'dan yardım istediğini açıkladı. Şimdi de kendisinden suçlular hakkında yardım isteyen annenin ardından Müge Anlı ise Müge Anlı ise Başkan Erdoğan'ın Helen'in doğumundaki katkılarından dolayı teşekkürlerini ileterek konuyla mutlaka ilgileneceğini ifade etti ve ekledi...

Müge Anlı'da aranan Hülya Avşar'ın kızı Helen Avşar'dan son dakika gelişmesi! Bulundu mu?

Asıl destek istenilmesi gerekenin psikolojik yardım olduğunu ve bu konu üzerinden ricada bulunulması gerektiğini belirten Müge Anlı, Hülya Avşar'ın 15 yaşındaki kızı Helen'in psikolojisinin düzelmesi ile yaşananların önüne geçirilebileceğini vurguladı.