Müge Anlı'da aranan Hülya Avşar'ın kızı Helen Avşar'dan son dakika gelişmesi! Bulundu mu?

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Müge Anlı canlı yayınına bağlanan ve kayıp Helen Avşar'ın babası olan İsmail Günden, hakaretler yağdırdı. Canlı yayına bağlanan Baba Günden, Helen Avşar'ın annesi Hülya hanımın kötü biri olduğu ifade etti. Araya giren Müge Anlı "Banane Hülya Avşar'dan sen Helen'i getir. Bu kız daha 15 yaşında, evlendirildiği kaçıran kuzeni 2005 doğumlu." İfadelerini kullanırken İsmail Günden ise "Bak kapatırım telefonu ve kızı getirmem" Sözleriyle izleyenleri çileden çıkardı.