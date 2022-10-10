Müge Anlı'da itiraf gelmiş o iddia kan dondurmuştu: "3 yaşındaki Meryem'in annesi Melisa'ya yakalama kararı, sevgilisi Recep Aldemir ise..."
Müge Anlı'da itiraf gelmişti o iddia kan dondurmuştu. Son dakika gelişmesini Müge Anlı canlı yayında aktardı. 3 yaşındaki Meryem'in annesi Melisa'ya Almanya'da yakalama kararı çıkması beklenirken, sevgilisi ve karnındaki çocuğun babası Recep Aldemir ile ailesi için Gaziantep'te hareketli anlar yaşandı. Baba Mehmet Aldemir, "Benim vicdanım sızladı. Olay günü saat 16:30 civarıydı, 'güm güm' sesler geliyordu, kafasını duvara vuruyordu. Sonra ambulans geldi, Meryem daha canlıydı o zaman. Son sözleri de Recep'e, 'Baba beni kurtar' oldu." sözleriyle emniyet harekete geçti. İşte detaylar...
Müge Anlı'da itiraf gelmiş o iddia kan dondurmuştu... 3 yaşındaki Meryem'in annesi Melisa için Almanya'da yakalama kararı çıkması beklenirken, Recep Aldemir ve ailesiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı.
"KAFASINI DUVARA VURA VURA..."
3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın şüpheli ölümü ve peşinden gelen iddialar tüyler ürperten cinsten...
"KULAĞINDAN KAN GELDİĞİNDE ARTIK ÇOKTAN.."
Müge Anlı 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünü araştırırken korkunç itiraf geldi.
"MELİSA'YI, MERYEM'İ DÖVERKEN GÖRDÜM"
Müge Anlı'ya ihbar yağdı stüdyodaki baba Doğukan Ünal çıldırdı! 3 yaşındaki Meryem'i annesi mi öldürdü?
Gaziantep'te yaşayan iki küçük kız kardeşten büyüğü Meryem Çiğdem Ünal'ın hayatını kaybettiğini küçük kızı Sare'nin ise ortadan kaybolduğunu iddia eden baba Doğukan Ünal, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek kızlarının başına gelenlerin araştırılmasını istedi.