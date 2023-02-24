Müge Anlı’da son dakika cinayet itirafı! 64 yaşındaki 7 çocuk babası Şükrü Güvenilir’in katili bakın kimmiş! Arabası o bölgede bulunmuştu...

Şükrü Güvenilir'in kamera kayıtlarına göre 03:22 civarlarında mahallede görüldüğü ve daha sonra hiç bir görüntüsünün olmadığı bildirildi. 30 Ocak 2023 tarihine kızı ile görüşen Şükrü Güvenilir, kızına şunları söylediği iddia edildi. "Bugün ilk defa göreceğim birileri ile görüşeceğim. Yeni bir arkadaş grubuna katılacağım. Onlar alkol istediler o yüzden bunları aldım" dediği iddia edildi. 31 Ocak 2023 tarihinde Serik'e girişinin görüldüğü ama çıkışının görülmediği belirtildi.