Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! 64 yaşındaki 7 çocuk babası Şükrü Güvenilir'in katili bakın kimmiş! Arabası o bölgede bulunmuştu...
Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! 64 yaşındaki 7 çocuk babası Şükrü Güvenilir'in katili bakın kimmiş! 31 Ocak Antalya'da aracıyla birlikte kaybolan Şükrü Güvenilir'in kaybının 14. gününde bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olay gecesinde alkol aldıktan sonra Şükrü Güvenilir'in kendisine küfür ettiği gerekçesiyle başına vurarak öldürdüğünü itiraf eden katil bakın kim çıktı.
Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! 64 yaşındaki 7 çocuk babası Şükrü Güvenilir'in katili bakın kimmiş! Arabası o bölgede bulunmuştu...
64 yaşında evli ve 7 çocuk babası Şükrü Güvenilir, 31 Ocak 2023 Salı gününden bu yana aracıyla ortadan kayboldu. En son damadının komşusu Yusuf ismindeki kişi ile görüştüğü anlaşılan Şükrü Güvenilir, iki günlük hafriyat işi için gittiği Antalya Serik'ten kayboluyor.
Şükrü Güvenilir'in kamera kayıtlarına göre 03:22 civarlarında mahallede görüldüğü ve daha sonra hiç bir görüntüsünün olmadığı bildirildi. 30 Ocak 2023 tarihine kızı ile görüşen Şükrü Güvenilir, kızına şunları söylediği iddia edildi. "Bugün ilk defa göreceğim birileri ile görüşeceğim. Yeni bir arkadaş grubuna katılacağım. Onlar alkol istediler o yüzden bunları aldım" dediği iddia edildi. 31 Ocak 2023 tarihinde Serik'e girişinin görüldüğü ama çıkışının görülmediği belirtildi.