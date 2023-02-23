Bu akşam hangi diziler var? 23 Şubat 2023 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8 YAYIN AKIŞI! Aldatmak, Camdaki Kız, Gelksin Hayat Bildiği Gibi...

Bugün Show TV'de Zor "Bir" Saat, Star TV'de ise Kuşatma isimli yabancı sinema filmleri yer alacak. Ayrıca TV8'de Survivor 2023 yeni bölüm olacak. Ardından, Konferans Ligi karşılaşmalarından FC Bassel-Trabzonspor maçı canlı olarak yayınlanacak.