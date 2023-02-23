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Haberler Televizyon Bu akşam hangi diziler var? 23 Şubat 2023 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8 YAYIN AKIŞI! Aldatmak, Camdaki Kız, Gelksin Hayat Bildiği Gibi...

Bu akşam hangi diziler var? 23 Şubat 2023 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8 YAYIN AKIŞI! Aldatmak, Camdaki Kız, Gelksin Hayat Bildiği Gibi...

TV yayın akışı 23 Şubat listesi tüm kanalların resmi internet sitelerinde yayımlandı. Tv'de bugün Survivor 2023 yeni bölümü yer alacak. Ayrıca Camdaki Kız yeni bölüm uzun bir aradan sonra yeniden izleyicisiyle buluşacak. Yaşanan deprem nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü ekranlara bir süredir gelmiyordu. Tüm kanalların yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yavaş yavaş gündüz kuşağı programları ve diziler normal yayın akışına geçmeye başladı. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV yayın akışı 23 Şubat 2023 Perşembe yayın akışı...

takvim.com.tr
23.02.2023 17:53 - Son Güncelleme: 23.02.2023 17:53
Bu akşam hangi diziler var? 23 Şubat 2023 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8 YAYIN AKIŞI! Aldatmak, Camdaki Kız, Gelksin Hayat Bildiği Gibi...

Yaşanan deprem nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü ekranlara bir süredir gelmiyordu. Tüm kanalların yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yavaş yavaş gündüz kuşağı programları ve diziler normal yayın akışına geçmeye başladı. İşte 23 Şubat 2023 Perşembe yayın akışı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu akşam hangi diziler var? 23 Şubat 2023 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8 YAYIN AKIŞI! Aldatmak, Camdaki Kız, Gelksin Hayat Bildiği Gibi...

Bugün Show TV'de Zor "Bir" Saat, Star TV'de ise Kuşatma isimli yabancı sinema filmleri yer alacak. Ayrıca TV8'de Survivor 2023 yeni bölüm olacak. Ardından, Konferans Ligi karşılaşmalarından FC Bassel-Trabzonspor maçı canlı olarak yayınlanacak.

Bu akşam hangi diziler var? 23 Şubat 2023 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8 YAYIN AKIŞI! Aldatmak, Camdaki Kız, Gelksin Hayat Bildiği Gibi...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:30 Hayat Şarkısı

13:30 O Kız

16:15 Aşk ve Umut

17:30 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Canım Oğlum (Yerli Sinema)

22:00 Canım Oğlum

23:00 Üç Kız Kardeş

Bu akşam hangi diziler var? 23 Şubat 2023 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8 YAYIN AKIŞI! Aldatmak, Camdaki Kız, Gelksin Hayat Bildiği Gibi...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

09:00 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Zor "Bir" Saat (Yabancı Sinema)

21:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

23:45 Zor "Bir" Saat

Bu akşam hangi diziler var? 23 Şubat 2023 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8 YAYIN AKIŞI! Aldatmak, Camdaki Kız, Gelksin Hayat Bildiği Gibi...

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Star-NTV Ortak Yayın

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Ana Haber

20:00 Kuşatma (Yabancı Sinema)

21:30 Kuşatma

02:30 Dünden Sonra Yarından Önce

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