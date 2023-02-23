Bu akşam hangi diziler var? 23 Şubat 2023 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8 YAYIN AKIŞI! Aldatmak, Camdaki Kız, Gelksin Hayat Bildiği Gibi...
TV yayın akışı 23 Şubat listesi tüm kanalların resmi internet sitelerinde yayımlandı. Tv'de bugün Survivor 2023 yeni bölümü yer alacak. Ayrıca Camdaki Kız yeni bölüm uzun bir aradan sonra yeniden izleyicisiyle buluşacak. Yaşanan deprem nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü ekranlara bir süredir gelmiyordu. Tüm kanalların yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yavaş yavaş gündüz kuşağı programları ve diziler normal yayın akışına geçmeye başladı. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV yayın akışı 23 Şubat 2023 Perşembe yayın akışı...
23.02.2023 17:53 - Son Güncelleme: 23.02.2023 17:53
Yaşanan deprem nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü ekranlara bir süredir gelmiyordu. Tüm kanalların yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yavaş yavaş gündüz kuşağı programları ve diziler normal yayın akışına geçmeye başladı. İşte 23 Şubat 2023 Perşembe yayın akışı...
Bugün Show TV'de Zor "Bir" Saat, Star TV'de ise Kuşatma isimli yabancı sinema filmleri yer alacak. Ayrıca TV8'de Survivor 2023 yeni bölüm olacak. Ardından, Konferans Ligi karşılaşmalarından FC Bassel-Trabzonspor maçı canlı olarak yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 O Kız
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Canım Oğlum (Yerli Sinema)
22:00 Canım Oğlum
23:00 Üç Kız Kardeş