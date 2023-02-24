Daha adı duyurulur duyurulmaz ortalık hararetlendi! Gelen yeni dizi Gönül Dağı için tahtını ele geçirir!

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü için heyecan devam ederken izleyicileri meraklandıracak bir gelişme yaşandı. Dizinin yapımcılığını üstlenen Köprü Film yeni bir dizi projesi için harekete geçti. Bildirilen son gelişmelere göre, Köprü Film TRT Dijital'de izleyiciyle buluşacak bir proje için çalışmalara başladı. Adı Modern Doğu Masalları olarak belirlenen dizinin oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, Semih Ertürk ve Mehmet Atay gibi ünlü isimler yer alacak.