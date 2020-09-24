Müge Anlı'da son dakika çekiçli cinayet itirafı kan dondurdu! 80 bin lira için 25 yıllık arkadaşını öldürdü...

İstanbul Çatalca İzzetin köyünde ölü olarak bulunan Osman Gül cinayeti ile ilgili emlak ilanı katili yakalattı. Çatalca'da bir arkadaşına arsa bakmaya giden daha sonra cesedi bulunan Osman Gül'ün 80 bin lira borcu olduğu kişi tarafından çekiçle öldürüldüğü ortaya çıktı.