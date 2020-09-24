Müge Anlı'da son dakika çekiçli cinayet itirafı kan dondurdu! 80 bin lira için 25 yıllık arkadaşını öldürdü...
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi... 5 çocuk babası Osman Gül, 11 Eylül'de Çatalca'ya arsa bakmaya gitmiş ve ortadan kaybolmuştu. Müge Anlı, Osman Gül'ün ölü olarak bulunduğunu ve Gül'ün 80 bin lira borcu olduğu kişi tarafından çekiçle öldürüldüğü ortaya çıktı. Bu kişi ise 25 yıllık yakın arkadaşıydı. İşte kan donduran cinayetin ayrıntıları...
KATİL ZANLISINI ARSA SATIŞ AFİŞİ ELE VERDİ
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca'da ormanlık alandaki dere yatağında bir erkek cesedi bulunduğu bilgisini aldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince, cinayetin işlendiği bölgede yapılan incelemede, kanlı bir yeşil poşet, sopalar ve arsa satış afişi bulundu. Maktül Osman Gül'e ait olduğu düşünülen afişin üzerindeki telefon numarasından şüphelinin Bekir D. olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Bu aşamadan sonra araştırma Bekir D. üzerinde yoğunlaştırıldı.
ŞÜPHELİ 87 KAMERADAKİ 400 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENEREK TESPİT EDİLDİ
JASAT ekipleri, çevrede ve şüphelinin gidebileceği bölgelerdeki 87 güvenlik kamerasından alınan yaklaşık 400 saatlik görüntüyü inceleyerek, cinayet zanlısının Bekir D. olduğunu tespit etti. Takipten kurtulmak için kanlı kıyafetini değiştirdiği belirlenen katil zanlısı Bekir D., Jandarma ekiplerinin sıkı takibiyle bulundu.
CİNAYETTEN 48 SAAT SONRA YAKALANDI
Katil zanlısı Bekir D. cinayetin üzerinden 48 saat geçtikten sonra Jandarma tarafından yakalandı. Çatalca'da emlakçılık yapan Osman Gül ile arkadaş olan katil zanlısı Bekir D'nin cinayetin işlendiği bölgeye arsa bakmak üzere gittikleri ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, burada Osman Gül'ün, daha önce Bekir D.'ye verdiği borcu ödemesini istemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Bekir D'nin araçta bulunan çekiçle maktul Osman Gül'ün kafasına vurarak öldürdüğü belirlendi.