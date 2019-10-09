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Müge Anlı'da son dakika! Anne canlı yayında sinir krizi geçirmişti! 18 yaşındaki Kübra'yı kaçıran 50 yaşındaki akrabası...

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi izleyicilerin yüreğine su serpti. Atv ekranlarının yakından takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkan 18 yaşındaki Kübra'nın ailesi, kızlarını 50 yaşındaki Ahmet Akdere'nin kaçırdığını belirtmişti. Ordu'da 3 çocuk babası olan 50 yaşındaki Ahmet Akdere, kuzeninin kızı Kübra'yı kaçırmasıyla Müge Anlı'yı çileden çıkarmıştı. 18 yaşına yeni giren Kübra'nın savcılık şikayeti üzerine Ahmet Akdere tutuklandı! Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmesinin ardından canlı yayına bağlanan Kübra, yaşadıklarını anlattı.

09.10.2019 15:24 - Son Güncelleme: 09.10.2019 15:24
Müge Anlı'da son dakika! Anne canlı yayında sinir krizi geçirmişti! 18 yaşındaki Kübra'yı kaçıran 50 yaşındaki akrabası...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında herkesi çileden çıkaran olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkan 18 yaşındaki Kübra'nın ailesi, kızlarını 50 yaşındaki akrabası Ahmet Akdemir'in kaçırdığını belirtmişti. Müge Anlı, savcıya şikayette bulunan Kübra'nın ifadesi doğrultusunda Ahmet Akdere'nin tutuklandığını duyurdu. Telefonla Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Kübra yaşadıklarını anlattı.

Müge Anlı'da son dakika! Anne canlı yayında sinir krizi geçirmişti! 18 yaşındaki Kübra'yı kaçıran 50 yaşındaki akrabası...

Müge Anlı, 18 yaşındaki Kübra'yı dinlerken duygu dolu anlar yaşadı. İşte Müge Anlı canlı yayınında Kübra'nın kaçırılma olayı hakkında anlatılan detaylar. Ahmet Akdere hangi suçlardan tutuklandı?

MÜGE ANLI'DAKİ KÜBRA BULUNDU! - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

Müge Anlı'da son dakika! Anne canlı yayında sinir krizi geçirmişti! 18 yaşındaki Kübra'yı kaçıran 50 yaşındaki akrabası...

ÖNCE KENDİ RIZASIYLA KAÇTIĞINI SÖYLEDİ

Müge Anlı'nın programının ardından emniyet güçleri 50 yaşındaki Ahmet Akdere ve 18 yaşındaki Kübra'yı buldu. Polislere ifade veren 18 yaşındaki Kübra, kendi rızasıyla kaçtığını söyledi. Kübra'nın korktuğunu anlayan polisler savcılığa gitti.

Müge Anlı'da son dakika! Anne canlı yayında sinir krizi geçirmişti! 18 yaşındaki Kübra'yı kaçıran 50 yaşındaki akrabası...

GÖZALTINA ALINDI!

Genç kız, tüm gerçekleri Fatsa Cumhuriyet Başsavcı'na anlattı. Zorla kaçırıldığını ve tehdit edildiğini söyleyen Kübra'nın ifadesi sonrası Ahmet Akdere gözaltına alındı.

Müge Anlı'da son dakika! Anne canlı yayında sinir krizi geçirmişti! 18 yaşındaki Kübra'yı kaçıran 50 yaşındaki akrabası...

Bu itirafın üzerine savcı 50 yaşındaki Ahmet Akdere'nin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti.

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