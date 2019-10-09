Müge Anlı'da son dakika! Anne canlı yayında sinir krizi geçirmişti! 18 yaşındaki Kübra'yı kaçıran 50 yaşındaki akrabası...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında herkesi çileden çıkaran olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkan 18 yaşındaki Kübra'nın ailesi, kızlarını 50 yaşındaki akrabası Ahmet Akdemir'in kaçırdığını belirtmişti. Müge Anlı, savcıya şikayette bulunan Kübra'nın ifadesi doğrultusunda Ahmet Akdere'nin tutuklandığını duyurdu. Telefonla Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Kübra yaşadıklarını anlattı.