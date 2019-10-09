7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyonda? Aras Bulut İynemli'nin yeni filmi ne zaman vizyona girecek?

7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek? 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu edinen 7. Koğuştaki Mucize filminin çıkış tarihi belli oldu. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Deniz Baysal, İlker Aksum, Mesut Akusta ve Nisa Sofiya Aksongur'un paylaştığı 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyonda? Aras Bulut İynemli'nin yeni filmi ne zaman vizyona girecek? İşte konu merak edilen soruların yanıtı...