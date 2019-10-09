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7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyonda? Aras Bulut İynemli'nin yeni filmi ne zaman vizyona girecek?

7. Koğuştaki Mucize filmi için geri sayım başladı. Dram konulu 7. Koğuştaki Mucize filminin ne zaman vizyona gireceği, sinemaseverler tarafından merakla bekleniyordu. Başrolünde Aras bulut İynemli'nin yer aldığı filmin çıkış tarihi açıklandı. Peki, 7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyonda? Aras Bulut İynemli'nin yeni filmi ne zaman vizyona girecek?

09.10.2019 14:32 - Son Güncelleme: 09.10.2019 14:32
7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyonda? Aras Bulut İynemli'nin yeni filmi ne zaman vizyona girecek?

7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek? 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu edinen 7. Koğuştaki Mucize filminin çıkış tarihi belli oldu. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Deniz Baysal, İlker Aksum, Mesut Akusta ve Nisa Sofiya Aksongur'un paylaştığı 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyonda? Aras Bulut İynemli'nin yeni filmi ne zaman vizyona girecek? İşte konu merak edilen soruların yanıtı...

7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyonda? Aras Bulut İynemli'nin yeni filmi ne zaman vizyona girecek?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yapılan açıklamaya göre, 7. Koğuştaki Mucize filmi 11 Ekim'de vizyona girecek. 11 Ekim Cuma günü itibarıyla sinemalarda olacak filmin konusu ise şöyle:

7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyonda? Aras Bulut İynemli'nin yeni filmi ne zaman vizyona girecek?

1983 yılında bir Ege kasabasında sıkıyönetim komutanının kızının ölümü üzerine küçük kızı ve babaannesiyle yaşayan Memo idam cezasına çarptırılır. Herkes adalet peşindeyken Memo ve kızı Ova'nın tek isteği birbirlerine kavuşmaktır. Adaletin gerçekleşmesi için ise bir mucize gerekmektedir.

7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyonda? Aras Bulut İynemli'nin yeni filmi ne zaman vizyona girecek?

KİMLER ROL ALIYOR?

7 yaşındaki kızıyla aynı zeka yaşına sahip bir babanın umut dolu hikayesinin anlatılacağı filmde Aras Bulut İynemli'nin kızını Nisa Sofiya Aksongur canlandırırken ikiliye filmde;

7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyonda? Aras Bulut İynemli'nin yeni filmi ne zaman vizyona girecek?

Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhan Onat gibi isimler de eşlik edecek.

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