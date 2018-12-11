Müge Anlıda şok eden olay! 57 yaşındaki Tevfik Bey evlilik vaadiyle dolandırıldı! 11 Aralık

Müge Anlı'da şok eden olay! 57 yaşındaki Tevfik Bey evlilik vaadiyle dolandırıldı! 11 Aralık
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün akılalmaz bir olaya şahit olundu. Müge Anlı canlı yayınına katılan Tevfik Karagöz, Resul adındaki bir kişinin karısını bekar olarak tanıtıp kendisiyle para karşılığı nişanladığını anlattı. Gaziantep'te yaşayan 57 yaşındaki Tevfik Karagöz'ün 11 Aralık Müge Anlı canlı yayınında anlattıkları herkesi şaşırttı. Evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia eden Tevfik Bey, Hilal Hanım'ın ailesine 37 bin lirasını kaptırdığını iddia etti. Müge Anlı ekibinin söz konusu Resul Bey'e ulaşmasıyla canlı yayında gergin bir otam oluştu. Resul Bey hakkında söylenen iddiaları yalanlarken verdiği bir açık Müge Anlı'nın dikkatinden kaçmadı. İşte 11 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
TEVFİK BEY EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRILDI
Müge Anlı bir kez daha ağızları açık bırakan bir olayla karşı karşıya. Tevfik Karagöz'ün iddialarına göre Resul adındaki bir kişi kendi karısını para karşılığında başka erkeklerle nişanlıyor.
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KENDİ KARISINI PARA İÇİN BAŞKA BİR ADAMLA NİŞANLADI
O da 'Ben sana bir numara vereyim. O seni evlendirir' dedi. Hüseyin olarak tanıtılan ve gerçek isminin sonradan Resul olduğunu öğrendiğim bir adamın numarasını verdi ve çağrı atmamı söyledi. Ben de adamla telefonla konuştum ve 'Gel burada iyi bir aile kızı var' dedi...