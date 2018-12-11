Müge Anlı'da şok eden olay! 57 yaşındaki Tevfik Bey evlilik vaadiyle dolandırıldı! 11 Aralık 11 Aralık 2018, Salı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün akılalmaz bir olaya şahit olundu. Müge Anlı canlı yayınına katılan Tevfik Karagöz, Resul adındaki bir kişinin karısını bekar olarak tanıtıp kendisiyle para karşılığı nişanladığını anlattı. Gaziantep'te yaşayan 57 yaşındaki Tevfik Karagöz'ün 11 Aralık Müge Anlı canlı yayınında anlattıkları herkesi şaşırttı. Evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia eden Tevfik Bey, Hilal Hanım'ın ailesine 37 bin lirasını kaptırdığını iddia etti. Müge Anlı ekibinin söz konusu Resul Bey'e ulaşmasıyla canlı yayında gergin bir otam oluştu. Resul Bey hakkında söylenen iddiaları yalanlarken verdiği bir açık Müge Anlı'nın dikkatinden kaçmadı. İşte 11 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...