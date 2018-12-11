Kim Milyoner Olmak İster 792. bölüm soru ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster 792. yeni bölüm dün akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster 792. son bölümde yine geceye damga vuran anlar yaşandı. Gecenin sorusu, "Taksim Tiro'dan bir versiyonunu dinlediğiniz müzik, Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın yer aldığı hangi Yeşilçam filmine aittir?" İşte ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 792. son bölüm tüm soru ve cevapları...