Müge Anlı'da Sibel Karabulut her şeyi itiraf etti! Babası kalp krizi geçirdi! Müge Anlı üzücü olayı paylaştı...

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', her hafta farklı konu ve konuklara yer veriyor. Müge Anlı'da bu hafta 26 Ekim Perşembe günü İstanbul Esenler'den kaybolan 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Karabulut olayı işlendi. Yakınlarının Müge Anlı'ya başvurduğu genç kadının 6 ay önce Cüneyt Ak isimli bir kişi tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Ak'ın Sibel'in görüntülerini de çektiğini berlirten acılı aile,Cüneyt'in bu görüntüleri Sibel'in kocası Abbas'a ve tüm akrabalarına gönderdiğini ifade etti. Görüntüleri gören kocanın darp etmesinin ardından Sibel'den bir daha haber alınamadı. Olayın ayrıntıları herkesi şaşkına çevirirken telefonla yayına bağlanan Sibel, kaçırılmadığını kendi isteği ile Cüneyt ile birlikte olduğunu ifade etti. Bugün olaya ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sibel, emniyette gerçeği itiraf etti. İşte detaylar...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te Sibel Karabulut olayı tekrar ele alındı. İstanbul'un Esenler ilçesinde 26 Ekim Perşembe günü kayıplara karışan 3 çocuk annesi 30 yaşındaki kadının, Cüneyt Ak tarafından tecavüze uğradığı ardından görüntülerle tehdit edildiği ortaya çıkmıştı. Sibel Karabulut ise dün canlı yayına bağlanarak kaçırılmadığını, kendi isteğiyle gittiğini ifade etmişti. Programın bugünkü bölümünde bir son dakika gelişmesi yaşandı.
ONLARIN YANINDA BARINAMAM
Müge Anlı, Sibel'in emniyete gittiğini ifade ederek, emniyetteki ifadesinde gerçeği itiraf ettiğini açıkladı. Müge Anlı,
Sibel, emniyetteki ifadesinde, görüntüleri silmek için Cüneyt'in yanına gittiğini söyledi. Anlı, Sibel'in ifadesinde şunları söylediğinden bahsetti:
Eşim akrabam nasıl evime döneyim. Ben hiçbir şekilde onların yanında barınamam. Daha önce sığınma evine gittim orada barınamadım.
BABASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Duydukları karşısında gözyaşlarını tutamayan acılı anne, "Babası dün kalp krizi geçirdi. Babası yıkıldı. Ben burada yıkıldım. Daha fazla bataklığa batma Sibel " dedi.