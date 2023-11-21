Müge Anlı'da Sibel Karabulut bulundu! Sibel'i istismar eden kişi mi kaçırdı? Müge Anlı tepki gösterdi: Ahlaksız adam...

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', her hafta farklı konu ve konuklara yer veriyor. Müge Anlı'da bu hafta 26 Ekim Perşembe günü İstanbul Esenler'den kaybolan 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Karabulut olayı işlendi. Yakınlarının Müge Anlı'ya başvurduğu genç kadının 6 ay önce Cüneyt Ak isimli bir kişi tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Ak'ın Sibel'in görüntülerini de çektiğini berlirten acılı aile,Cüneyt'in bu görüntüleri Sibel'in kocası Abbas'a ve tüm akrabalarına gönderdiğini ifade etti. Görüntüleri gören kocanın darp etmesinin ardından Sibel'den bir daha haber alınamadı. Olayın ayrıntıları herkesi şaşkına çevirirken telefonla yayına bağlanan Sibel, kaçırılmadığını kendi isteği ile Cüneyt ile birlikte olduğunu ifade etti. Kısa süre sonra ise annesinin feryadına dayanamayarak Sibel gerçeği itiraf eti. Olay karşısında çok sinirlenen Müge Anlı, ahlaksız adam diyerek Cüneyt'e tepki gösterdi. İşte detaylar...