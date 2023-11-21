Kuruluş Osman 137. bölüm nefes kesecek: Osman Bey ve Yakup Bey’in sultanlık savaşı! Orhan Bey ve Mehmet Bey’in akıbeti ne olacak?

ORHAN BEY VE MEHMET BEY ESİR DÜŞTÜ! Osman Bey ve Yakup Bey evlatlarının Kestel'de esir tutulduğunu öğrenir öğrenmez soluğu karargahta alırlar.

Kestel Tekfuru Orhan ve Mehmet'e karşılık Osman ve Yakup'tan kaleler ister. Yakup Bey kaleleri verme kararı alır. Osman Bey buna karşı çıkar.

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OSMAN BEY'İN HEDEFİNDE KESTEL KALESİ VAR!

Osman Bey "Türk'ün ayak bastığı yer ona yurt olur" düsturuyla soğukkanlılığını korur. Hedefi hem Orhan'la Mehmet'i almak hem de Kestel'i fethetmektir.