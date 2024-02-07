Bu nasıl vicdan | SMA'lı çocuklara topladığı paraları vermedi! Esra Erol'da ihbar yağmuru: "15 milyon TL yatıracağım"

ATV 'nin reyting rekortmeni programlarından ' Esra Erol 'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

O anları anlatan baba Nurettin, "Biz Tik Tok'ta kızımla canlı yayındaydık. Borçlu olduğum için mağduriyetimden bahsediyordum. O sırada Muşlu bir arkadaş ile tanıştık. Canlı yayında konuşuyorduk. O sırada Hüseyin yayına geldi. Bizim köyde Ayşenur diye bir kız ile sevgiliymiş. Onu tanıyor musunuz? diyerek yayına geldi." dedi.

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"SiZE YARDIM EDECEĞİM, SİZİ KURTARACAĞIM"

Başından gelen olayı anlatan Elif ise , "Babamın numarasının istedi. Babamla gece 02:00'ye kadar görüştü. Daha sonra benim numaramı bulmuş. Beni aradı. Amcamın oğlunun çocuğu olmuyordu. Tüp bebek desteği için konuştuk. Sonra size yardım edeceğim, sizi kurtaracağım" dedi.

Bizi İstanbul'a çağırdı. Konakladık. Beni dişçiye götürdü. Dişçide "canını acıtmayın" gibi sözler kullandı. Ardından onun Ankara'da toplantısı varmış. Beraber Ankara'ya döndük. Ardından bizimle Samsun'a geldi. Evimizi beğenmedi. "Size yardım edeceğim" dedi.