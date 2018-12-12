Müge Anlı'da ortaya çıkan yanmış kadın cesedi kime ait? 12 Aralık

Müge Anlı ve ekibi, geçtiğimiz gün İzmir Bornova'nın Şahin Tepesi mevkisinde bulunan yanmış kadın cesedinin Meral Polat'a ait olup olmadığını araştırırken, canlı yayına telefonla bağlanan Mahmut Güneş adında bir beyefendi cesedin eşine ait olabileceğini belirtti. Otopsiden çıkan eşyaların içerisinde Selma Güneş'in beyaz çorabına benzeyen bir çorap bulunduğu bilgisi ölen kişinin Selma Güneş olabilme ihtimalini daha da güçlendirdi. Mahmut Güneş, eşi Selma Güneş'in neden bir anda kaybolduğunu bilmediğini belirtti. Tam bu sırada Müge Anlı canlı yayınına bağlanan bir kadının iddialarıyla umutlar yeniden yeşerdi. İşte 12 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yanmış kadın cesedi ile ilgili yaşanan gelişmeler...
Müge Anlı'da ortaya çıkan yanmış kadın cesedi kime ait? 12 Aralık12 Aralık 2018, Çarşamba
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