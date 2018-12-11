Esra Erol canlı yayında Talip Çakırın oğlunun DNA sonucunu açıkladı! 11 Aralık

Esra Erol canlı yayında Talip Çakır'ın oğlunun DNA sonucunu açıkladı! 11 Aralık
Esra Erol'da programında geçtiğimiz gün ilginç bir olaya tanıklık edildi. ATV ekranlarının klasiği haline gelen fenomen program Esra Erol'da programına katılan Talip Bey, abisinin eşi ile birlikte olduğunu ve kendi öz oğlunun abisinden olup olmadığını öğrenmek istemişti. Talip Bey'in eski eşi Fatma Çakır da Esra Erol'da canlı yayınına bağlanıp DNA testini kabul etmişti. Talip Bey'in ve Fatma Hanım'ın stüdyoda anlattıkları herkeste şok etkisi yaratırken bir şokta Esra Erol'dan geldi. Esra Erol canlı yayında DNA raporu sonucunu açıklayınca stüdyo buz kesti. İşte o anlar...
ÇOCUĞUNUN AMCASI OLMAKTAN KORKUYORDU!
Esra Erol'da geçen hafta ekrana gelen Talip Çakır ve eşi Fatma Çakır'ın hikayesi herkesi şoke etmişti. Talip'in karısı onun öz ağabeyi ile kaçmıştı ve Talip'in üzerine olan iki çocuktan biri de onun çıkmıştı. Talip şimdi 7 yaşındaki büyük oğlunun gerçekten kendisinden olup olmadığını öğrenmek istiyor. Talip 'çocuğun babası mı yoksa amcası mı' bugün DNA sonuçları ile ortaya çıktı.
ESRA EROL DNA TESTİ SONUCUNU AÇIKLADI - İZLE