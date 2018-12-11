Esra Erol canlı yayında Talip Çakırın oğlunun DNA sonucunu açıkladı! 11 Aralık

ÇOCUĞUNUN AMCASI OLMAKTAN KORKUYORDU!

Esra Erol'da geçen hafta ekrana gelen Talip Çakır ve eşi Fatma Çakır'ın hikayesi herkesi şoke etmişti. Talip'in karısı onun öz ağabeyi ile kaçmıştı ve Talip'in üzerine olan iki çocuktan biri de onun çıkmıştı. Talip şimdi 7 yaşındaki büyük oğlunun gerçekten kendisinden olup olmadığını öğrenmek istiyor. Talip 'çocuğun babası mı yoksa amcası mı' bugün DNA sonuçları ile ortaya çıktı.

ESRA EROL DNA TESTİ SONUCUNU AÇIKLADI - İZLE