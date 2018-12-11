Esra Erol canlı yayında Talip Çakır'ın oğlunun DNA sonucunu açıkladı! 11 Aralık

Esra Erol'da programında geçtiğimiz gün ilginç bir olaya tanıklık edildi. ATV ekranlarının klasiği haline gelen fenomen program Esra Erol'da programına katılan Talip Bey, abisinin eşi ile birlikte olduğunu ve kendi öz oğlunun abisinden olup olmadığını öğrenmek istemişti. Talip Bey'in eski eşi Fatma Çakır da Esra Erol'da canlı yayınına bağlanıp DNA testini kabul etmişti. Talip Bey'in ve Fatma Hanım'ın stüdyoda anlattıkları herkeste şok etkisi yaratırken bir şokta Esra Erol'dan geldi. Esra Erol canlı yayında DNA raporu sonucunu açıklayınca stüdyo buz kesti. İşte o anlar...

11 Aralık 2018 Salı, 17:23:45 Güncelleme: 17:52:16
Esra Erol canlı yayında Talip Çakırın oğlunun DNA sonucunu açıkladı! 11 Aralık

ÇOCUĞUNUN AMCASI OLMAKTAN KORKUYORDU!

Esra Erol'da geçen hafta ekrana gelen Talip Çakır ve eşi Fatma Çakır'ın hikayesi herkesi şoke etmişti. Talip'in karısı onun öz ağabeyi ile kaçmıştı ve Talip'in üzerine olan iki çocuktan biri de onun çıkmıştı. Talip şimdi 7 yaşındaki büyük oğlunun gerçekten kendisinden olup olmadığını öğrenmek istiyor. Talip 'çocuğun babası mı yoksa amcası mı' bugün DNA sonuçları ile ortaya çıktı.

ESRA EROL DNA TESTİ SONUCUNU AÇIKLADI - İZLE

Esra Erol canlı yayında Talip Çakırın oğlunun DNA sonucunu açıkladı! 11 Aralık

EŞİ ABİSİYLE KAÇTI

Talip Çakır eşi Fatma Çakır abisiyle kaçınca 7 yaşındaki oğlunun da kendisinden olmayabileceğini düşünerek DNA testi istedi.

Esra Erol canlı yayında Talip Çakırın oğlunun DNA sonucunu açıkladı! 11 Aralık

ESRA EROL DNA TESTİ SONUCUNU AÇIKLADI

Esra Erol Cuma günü hem çocuktan hem de Talip Çakır'dan DNA testi için örnek aldırdı. Bugün DNA sonuçları açıklanınca Talip, çocuğun babası mı yoksa amcası mı olduğunu öğrenmiş oldu.

Esra Erol canlı yayında Talip Çakırın oğlunun DNA sonucunu açıkladı! 11 Aralık

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BABASI KİM?

Yapılan DNA testi sonuçlarına göre Talip Çakır 2 yaşındaki küçük oğlu Umut Çakır'ın babası çıkmadı. Umut'un babası Talip'in ağabeyi Mustafa Çakır çıktı. Talip oğlu olarak üzerine kayıtlı olan Umut'un amcası çıktı.

Esra Erol canlı yayında Talip Çakırın oğlunun DNA sonucunu açıkladı! 11 Aralık

TALİP ÇAKIRBÜYÜK OĞLU FİKRET'İN BABASI ÇIKTI

DNA testi sonuçlarına göre Talip Çakır'ın büyük oğlu Fikret onun oğlu çıktı. Talip Çakır bu sonucu duyunca çok sevindi.

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