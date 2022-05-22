ATV'nin Kırgın Çiçekler dizisinde adından söz ettirmişti! Uzun yıllar aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor! İşte ünlü oyuncunun yeni projesi...

Konusu ve oyuncu kadrosu ile büyük ilgi gören Kırgın Çiçekler dizisi 2015-2018 yılları arasında ATV'de yayınlandı. Kemik kadrodan ünlü isim başarılı performansıyla hafızalara kazınmıştı ve bir süredir ekranlarda yer almıyordu. Kırgın Çiçekler'in güzel oyuncusu uzun yıllar aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor ve tekrar adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Özel hayatıyla da magazın gündemine sık sık konu olan ünlü oyuncu ve yeni rotası hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.