Müge Anlı'da Mehmet Ali Özdemir cinayete mi kurban gitti? Meryem neyi gizliyor? Yayın ihbar kabul edildi! İfadeye çağrıldı

ATV'nin merakla izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya devam ediyor. Günler önce Hatay'dan kaybolan Mehmet Ali Özdemir'in kaybı Müge Anlı'ya konu oldu. Hatay Antakya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi kayıp ihbarıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Mehmet Ali'nin kaybına ilişkin tüm şüpheler eşi Meryem'in üzerine çevrilirken, Meryem'in aşırı rahat ve sakin tavrı Müge Anlı'yı ve stüdyodakileri çıldırttı. Peki, Mehmet Ali Özdemir olayında son durum ne? Cinayeti eşi mi işledi? İşte detaylar...