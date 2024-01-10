Müge Anlı'da Mehmet Ali Özdemir cinayete mi kurban gitti? Meryem neyi gizliyor? Yayın ihbar kabul edildi! İfadeye çağrıldı

ATV'nin merakla izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya devam ediyor. Günler önce Hatay'dan kaybolan Mehmet Ali Özdemir'in kaybı Müge Anlı'ya konu oldu. Hatay Antakya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi kayıp ihbarıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Mehmet Ali'nin kaybına ilişkin tüm şüpheler eşi Meryem'in üzerine çevrilirken, Meryem'in aşırı rahat ve sakin tavrı Müge Anlı'yı ve stüdyodakileri çıldırttı. Peki, Mehmet Ali Özdemir olayında son durum ne? Cinayeti eşi mi işledi? İşte detaylar...
Müge Anlı'da Mehmet Ali Özdemir'imn kaybı işlenmeye devam ediyor. 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir, 25 Aralık'ta Hatay'da kayboldu. Özdemir'in daha sonra aracı, kapısı açık bir şekilde ve kan lekeleri ile bulundu. Mehmet Ali'nin eşi Meryem canlı yayına bağlandı. Canlı yayında Meryem'in rahatlığı oldukça dikkat çekerken çekti. Ancak şüphleri üzerine çeken tek isim Meryem değildi.
Müge Anlı canlı yayına bağlanan izleyiciler, Mehmet Ali'nin kardeşleri ile arasında 10-15 tane dava olduğunu söyledi. Programda ortaya çıkan kavga görüntüleri ise herkesi şaşkına çevirdi. Videolarda, Mehmet Ali'nin kaldırım taşıyla kardeşlerine saldırdığı görüldü. Mehmet Ali'nin kardeşi Hasan, Mehmet Ali ile aralarında mal kavgası olduğunu ve davalarının olduğunu itiraf etti.
Mehmet Ali Özdemir cinayete mi kurban gitti? Meryem neyi gizliyor?
Mehmet Ali'nin kardeşi Yusuf ise canlı yayına bağlanarak, "Ben Meryem ve ailesinden şüpheleniyorum. Niye ilk Meryem gelip ihbarda bulunmadı" ifadelerini kullandı. Meryem, bu iddialara, "Ben çocuklarımı bırakıp gelemedim. Gelmek istedim" diyerek cevap verdi.