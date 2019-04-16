Müge Anlı'da mehir cinayetinde sürpriz ifade! Katiller oğlu ve gelini mi?

SÜRPRİZ İFADE

Metin Büyükşen'in hesap işleri ile ilgilenen bankacı verdiği ifade de Metin Büyükşen'in cinayetten 10 gün evvel kendisini aradığını, elinde 120 bin lira olduğunu ve bu parayı nasıl değerlendirebileceğini sorduğunu söyledi.

Ancak evde yapılan aramalarda bu paraya dair bir iz bulunamadı.