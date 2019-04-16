Müge Anlı'da mehir cinayetinde sürpriz ifade! Katiller oğlu ve gelini mi?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen cinayeti ile ilgili ortaya çıkan ayrıntılar kan dondurmaya devam ediyor. Konya'da evlerine gelen maskeli saldırgan tarafından, kızlarının gözü önünde öldürülen Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen hakkında ortaya çıkanlar hedefe oğlu Uğur ve mehir parasını alamayan gelinleri Betül Büyükşen'i koydu. Müge Anlı'ya gelen sürpriz bir ifade ise olayın seyrini değiştirecek cinsten.
NECLA BÜYÜKŞEN'İN ANNESİ KONUŞTU
Öldürülen Necla Büyükşen'in annesi Fazilet Hanım konuştu. Fazilet Hanım, Uğur ve Betül Büyükşen'in Metin ile Necla Büyükşen öldürüldüğünde üzülmediğini, kendisi beddua ettiğinde beddua etmemesini istediklerini iddia etti.
SÜRPRİZ İFADE
Metin Büyükşen'in hesap işleri ile ilgilenen bankacı verdiği ifade de Metin Büyükşen'in cinayetten 10 gün evvel kendisini aradığını, elinde 120 bin lira olduğunu ve bu parayı nasıl değerlendirebileceğini sorduğunu söyledi.
Ancak evde yapılan aramalarda bu paraya dair bir iz bulunamadı.