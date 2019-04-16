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Müge Anlı'da mehir cinayetinde sürpriz ifade! Katiller oğlu ve gelini mi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen cinayeti ile ilgili ortaya çıkan ayrıntılar kan dondurmaya devam ediyor. Konya'da evlerine gelen maskeli saldırgan tarafından, kızlarının gözü önünde öldürülen Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen hakkında ortaya çıkanlar hedefe oğlu Uğur ve mehir parasını alamayan gelinleri Betül Büyükşen'i koydu. Müge Anlı'ya gelen sürpriz bir ifade ise olayın seyrini değiştirecek cinsten.

16.04.2019 13:43 - Son Güncelleme: 16.04.2019 13:49
Müge Anlı'da mehir cinayetinde sürpriz ifade! Katiller oğlu ve gelini mi?

Sıradan bir ailenin evini basan ve onları vahşice bir şekilde öldüren bir katil, ödenemeyen mehir, annesinin babasının ölümüne şahit olmuş genç bir kız... Müge Anlı ile Tatlı Sert, akıllara durgunluk veren bir konuyu işliyor.

Müge Anlı'da mehir cinayetinde sürpriz ifade! Katiller oğlu ve gelini mi?

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ İKİ İSİM CANLI YAYINDA

Olayın bir mehir cinayeti iddia edilirken, iddialarında hedefindeki çift canlı yayındaydı. Metin ve Necla Büyükşen'in oğlu Uğur Büyükşen ve mehir parasını alamayan Betül Büyükşen soruları yanıtladı.

Müge Anlı'da mehir cinayetinde sürpriz ifade! Katiller oğlu ve gelini mi?

NECLA BÜYÜKŞEN'İN ANNESİ KONUŞTU

Öldürülen Necla Büyükşen'in annesi Fazilet Hanım konuştu. Fazilet Hanım, Uğur ve Betül Büyükşen'in Metin ile Necla Büyükşen öldürüldüğünde üzülmediğini, kendisi beddua ettiğinde beddua etmemesini istediklerini iddia etti.

Necla Büyükşen'in annesinden olay açıklamalar

Müge Anlı'da mehir cinayetinde sürpriz ifade! Katiller oğlu ve gelini mi?

Öte yandan herkes Uğur ve Necla Büyükşen'in öldürülen Metin ile Necla Büyükşen'i maddi açıdan sömürdüğünü iddia ediyor.

Müge Anlı'da mehir cinayetinde sürpriz ifade! Katiller oğlu ve gelini mi?

SÜRPRİZ İFADE

Metin Büyükşen'in hesap işleri ile ilgilenen bankacı verdiği ifade de Metin Büyükşen'in cinayetten 10 gün evvel kendisini aradığını, elinde 120 bin lira olduğunu ve bu parayı nasıl değerlendirebileceğini sorduğunu söyledi.

Ancak evde yapılan aramalarda bu paraya dair bir iz bulunamadı.

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