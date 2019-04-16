Kim Milyoner Olmak İster 818. yeni bölüm soru ve cevapları

Türkiye'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile atv'de seyirciyle buluştu.. Yarışmacıların bazıları hedeflediği para ödüllerini kazanırken, bazıları ise hayal kırıklığı yaşadı. Gecenin en çok konuşulan sorularından birisi ise Benelüks hakkındaydı. Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'dan oluşan bölgeye verilen Benelüks ismi, izleyenler arasında merak konusu oldu. İşte geceye damga vuran yarışmacılar ve Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...