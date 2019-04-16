Öldürülen Necla Büyükşen'in annesi konuştu! 16.04.2019 12:52

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Set, birçoğu film senaryolarını arattırmayacak konuları ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Konya'da kızlarının gözü önünde vahşice bir şekilde öldürülen Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen, mehir cinayetine mi kurban gitti?