Müge Anlı'da Konya mehir cinayetinde şok telefon! Katiller oğlu, gelini ve kızı mı?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen cinayeti ile ilgili ortaya çıkan ayrıntılar kan dondurmaya devam ediyor. Konya'da evlerine gelen maskeli saldırgan tarafından, kızlarının gözü önünde öldürülen Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen hakkında ortaya çıkanlar hedefe oğlu Uğur ve mehir parasını alamayan gelinleri Betül Büyükşen'i koydu. Bugün ise kayınpeder Metin Büyükşen ve gelin Betül Büyükşen arasındaki telefon görüşmeleri herkesi şoke etti. Öte yandan Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen'in yasak aşkının bu cinayete neden olduğu iddia ediliyor. İşte Müge Anlı Konya cinayetinde şoke eden gelişmeler.
23.04.2019 12:54
- Son Güncelleme: 23.04.2019 13:29
Tüm Türkiye talihsiz Büyükşen çiftini konuşuyor. Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Köyünde 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında kızları Büşra Büyükşen'in gözleri önünde canice öldürülen Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'in katili aranırken canlı yayında şoke eden bir telefon konuşması yayınlandı.
İşte Büyükşen cinayeti ile ilgili yeni gelişmeler.
DİĞER GALERİLER