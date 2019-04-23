Müge Anlı canlı yayınında sinirler gerildi! Uğur Büyükşen... 23.04.2019 11:23

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Konya cinayetinde sinirler gerildi. Öldürülen Metin ve Necla Büyükşen'in katil zanlılarının kim olduğu merak edilirken tüm şüpheler oğlu Uğur ve gelinleri Betül üzerinde toplandı. 23 Nisan canlı yayınında ise sinirler gerildi. İşte o anlar.