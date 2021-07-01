Vav TV İzle

Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirecek! İşte Bozkır Arslanı Celaleddin’in nefes kesen sezon finalinden ipuçları…

Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirecek! Başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, son olarak 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen dizi, sezon finali öncesi yayınlanan fragmanlarla ise heyecanı kat kat arttırdı. Uzlag Şah'ı veliaht ilan eden Sultan Alâeddin'in kararı izleyicileri şaşkına çevirirken yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölümden ipuçları…

01.07.2021 23:24 - Son Güncelleme: 01.07.2021 23:24
Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirecek! İşte Bozkır Arslanı Celaleddin’in nefes kesen sezon finalinden ipuçları…

Muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de yedinci bölümüyle atv ekranında olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirecek! İşte Bozkır Arslanı Celaleddin’in nefes kesen sezon finalinden ipuçları…

Kadrosunda Emre Kıvılcım (Celaleddin), Yulduz Radjabova (Kutlu Bike), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Türkan Hatun), Jovahir Zakkrov (Cengizhan), Rano Shodiyeva (Ayçiçek), Rayxon Ulesanova (Mihri Cihan), Tohir Saidov (Nizamülmülk), Cemal Hünal (Behram) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin sezon finali öncesi yayınlanan fragmanları heyecanı arttırdı.

Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirecek! İşte Bozkır Arslanı Celaleddin’in nefes kesen sezon finalinden ipuçları…

Uzlag Şah'ı veliaht ilan eden Sultan Alâeddin'in kararı izleyicileri şaşkına çevirirken yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu.

Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirecek! İşte Bozkır Arslanı Celaleddin’in nefes kesen sezon finalinden ipuçları…

Peki Bozkır Arslanı Celaleddin'in sezon finalinde neler yaşanacak? İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölümden ipuçları…

Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirecek! İşte Bozkır Arslanı Celaleddin’in nefes kesen sezon finalinden ipuçları…

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşan Sultan Alâeddin, nihai kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder.