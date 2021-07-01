Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirecek! İşte Bozkır Arslanı Celaleddin’in nefes kesen sezon finalinden ipuçları…

Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirecek! Başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, son olarak 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen dizi, sezon finali öncesi yayınlanan fragmanlarla ise heyecanı kat kat arttırdı. Uzlag Şah'ı veliaht ilan eden Sultan Alâeddin'in kararı izleyicileri şaşkına çevirirken yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölümden ipuçları…

01.07.2021 23:24 - Son Güncelleme: 01.07.2021 23:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





