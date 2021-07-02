Müge Anlı'da katili aranan Konya cinayetinde yayın sonrası Büşra Büyükşen'in gerçek yüzü ortaya çıktı! Stüdyo karıştı, katil...

Müge Anlı sezon finali bölümü ile izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitledi. 13 sezondur Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atan Müge Anlı, bir sezonu daha geride bıraktı. 3 yıldır katil ya da katilleri sır olan Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinin faili kim? Türkiye'nin yanıtını merak ettiği cinayette Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınının ardından yaşananlar dikkat çekti. Müge Anlı canlı yayını sonrası yaşananlar kayda alındı, Büşra Büyükşen'in gerçek yüzü ortaya çıktı. İşte stüdyonun karıştığı anlar...

02.07.2021 13:23 - Son Güncelleme: 02.07.2021 13:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





