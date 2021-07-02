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Müge Anlı'da katili aranan Konya cinayetinde yayın sonrası Büşra Büyükşen'in gerçek yüzü ortaya çıktı! Stüdyo karıştı, katil...

Müge Anlı sezon finali bölümü ile izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitledi. 13 sezondur Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atan Müge Anlı, bir sezonu daha geride bıraktı. 3 yıldır katil ya da katilleri sır olan Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinin faili kim? Türkiye'nin yanıtını merak ettiği cinayette Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınının ardından yaşananlar dikkat çekti. Müge Anlı canlı yayını sonrası yaşananlar kayda alındı, Büşra Büyükşen'in gerçek yüzü ortaya çıktı. İşte stüdyonun karıştığı anlar...

02.07.2021 13:23 - Son Güncelleme: 02.07.2021 13:36
Müge Anlı'da katili aranan Konya cinayetinde yayın sonrası Büşra Büyükşen'in gerçek yüzü ortaya çıktı! Stüdyo karıştı, katil...

STÜDYO KARIŞTI KATİL KİM?

Müge Anlı'da katili aranan Konya cinayetinde yayın sonrası Büşra Büyükşen'in gerçek yüzü ortaya çıktı! 13 sezondur Atv ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen başarılı gazeteci Müge Anlı Konya'daki Büyükşen çiftinin katil ya da katillerini arıyor!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı'da katili aranan Konya cinayetinde yayın sonrası Büşra Büyükşen'in gerçek yüzü ortaya çıktı! Stüdyo karıştı, katil...

Sezon finali bölümü ile kısa bir süre ekranlara veda eden Müge Anlı'da bugün ortaya çıkan kayıtlar herkesi şoke etti. Herkesin merakla katil kim diye beklediği Necla Metin Büyükşen cinayetinde beklenen itiraf yine gelmedi.

Müge Anlı'da katili aranan Konya cinayetinde yayın sonrası Büşra Büyükşen'in gerçek yüzü ortaya çıktı! Stüdyo karıştı, katil...

CANLI YAYIN SONRASI KAYITTA DİĞER YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI
Müge Anlı dünkü canlı yayından sonra Büşra ile konuşmaya devam etti. Cuma günü sezon finali öncesinde de Büşra'nın o kaydını yayınladı.

Müge Anlı'da katili aranan Konya cinayetinde yayın sonrası Büşra Büyükşen'in gerçek yüzü ortaya çıktı! Stüdyo karıştı, katil...

Büşra o yayında amcası ile kavga edip onun üzerine yürüdü. Sinir krizi geçirmiş gibi bağıran Büşra Büyükşen'in ketum halinden eser kalmadı.

Müge Anlı'da katili aranan Konya cinayetinde yayın sonrası Büşra Büyükşen'in gerçek yüzü ortaya çıktı! Stüdyo karıştı, katil...

BÜŞRA'NIN BÜYÜK SIRRI BU MU?
Büşra Büyükşen'in okuduğu dönemle ilgili söylentiler canlı yayın sonrasında konuşulan konuydu. Teyzesi Büşra'nın gece sabahlara kadar erkeklerle alkollü mekanlarda gezdiğine dair dedikodular olduğunu söyledi. Büşra bu iddia açılınca çıldırdı, stüdyoda bas bas bağırarak amcasının üzerine yürüdü.