Arka Sokaklar'ın en kilit isimlerinden birisi! Başkası gidecek sanıldı herkes çok şaşkın! 15 yıl sonra...
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın yıldızı on beş yıl sonra başka projede boy gösterecek. Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 2006 yılından bu yana ekranlardaki macerasını sürdürüyor. Şüphesiz ki dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan oyuncuları oldukça fazla. Bu isimlerin başında da Özgür Ozan geliyor. Hüsnü Çoban karakteriyle izleyicilerin en sevdiği isimlerden birisi olan Özgür Ozan'ın yeni bir projede rol alıp almayacağı merak ediliyordu. Kulislerde konuşulan son iddialara göre Özgür Ozan'ın Aşk Taktikleri'nin kadrosuna katıldığı belirtiliyor.
2006 yılından bu yana Kanal D ekranlarında macerasını sürdüren Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana dizide yer alan pek çok isim bulunuyor. Bu isimlerden birisi de Özgür Ozan. Hüsnü Çoban karakteriyle 15 yıldır seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere adını Çocuklar Duymasın dizisindeki Selami karakteriyle duyurmuştu. Son olarak ortaya atılan iddialara göre kulislerde Özgür Ozan'ın yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde oynayacağı konuşuluyor. Peş peşe konuşulan bu iddiaların ardından ünlü oyuncunun gelecek sezon Arka Sokaklar'da yer alıp almayacağı akıllarda yer edinmeye başladı.