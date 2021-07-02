Arka Sokaklar'ın en kilit isimlerinden birisi! Başkası gidecek sanıldı herkes çok şaşkın! 15 yıl sonra...

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın yıldızı on beş yıl sonra başka projede boy gösterecek. Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 2006 yılından bu yana ekranlardaki macerasını sürdürüyor. Şüphesiz ki dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan oyuncuları oldukça fazla. Bu isimlerin başında da Özgür Ozan geliyor. Hüsnü Çoban karakteriyle izleyicilerin en sevdiği isimlerden birisi olan Özgür Ozan'ın yeni bir projede rol alıp almayacağı merak ediliyordu. Kulislerde konuşulan son iddialara göre Özgür Ozan'ın Aşk Taktikleri'nin kadrosuna katıldığı belirtiliyor.

02.07.2021 17:01 - Son Güncelleme: 02.07.2021 17:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





