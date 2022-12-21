Müge Anlı'da kanser hastası Tuğba'dan olay sözler: "Biz eş değiliz biz ev arkadaşıyız" Müge Anlı dil döktü ama... 'Bebeği leyler getirmiyor'
Kanser tedavisi gören Tuğba Aslanhan'ın 300 bin TL'sı adını Ezel Bayraktar olarak değiştiren Ömer tarafından heba edilmişti. Tuğba Aslanhan ve eşi Mehmet Aslanhan, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılmış sonrasında her şey çorap söküğü gibi gelmişti. 20 Aralık canlı yayınında da Tuğba Aslanhan için izleyiciler seferber olmuştu. Müge Anlı 501 bin 250 lira toplandığını ancak bu paranın Ezel'in harcadığı paralar değil kanser hastası Tuğba Aslanhan'ın tedavisine bir an önce başlaması için gerekli olan para olduğunu ifade etmişti. Müge Anlı'nın 21 Aralık canlı yayınına katılan ve barışıp barışmayacakları merak edilen Tuğba Aslanhan ile Mehmet Aslanhan'ın başka sorunları da olduğu ortaya çıktı.
21.12.2022 12:51 - Son Güncelleme: 21.12.2022 12:51
Kanser tedavisi gören Tuğba Aslanhan ile eşi Mehmet Aslanhan'ın parası, oyuncu olmak isteyen ve adını Ezel Bayraktar olarak değiştiren kayınbiraderi Ömer tarafından çarçur edilmişti.
20 Aralık canlı yayınında Müge Anlı ve izleyicileri tarafından 501 bin 250 lira toplanmıştı. Bir yanda tüm bunlar yaşanırken bir yandan da Tuğba Aslanhan ısrarlar Mehmet Aslanhan'dan boşanmak istediğini ifade etmişti.
ONLARIN BAŞKA SORUNLARI VAR
Müge Anlı'nın 21 Aralık canlı yayınında da Tuğba ile Mehmet Aslanhan vardı.
Yayından önceki akşam köfte ekmek satışına çıkan Mehmet Aslanhan'ın bir TikTok sosyal deneyinde yer aldığı ortaya çıktı.