Kısmetse Olur nerede, saat kaçta yayınlanıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler var? Kısmetse Olur Aşkın Gücü BÖLÜMLERİ İZLE!
Kısmetse Olur Aşkın Gücü'ne ilk veda eden isimler son bölümde belli oldu. İlk olarak 2015 yılında yayınlanan Kısmetse Olur programı, yepyeni sezonuyla Youtube platformunda izleyicisiyle buluşmaya başladı. 1. bölümünden itibaren yoğun ilgiyle karşılanan programın yarışmacıları sık sık gündeme geliyor. Veda eden isimler açıklanırken bir yandan da 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler var? Kısmetse Olur nerede, saat kaçta yayınlanıyor?' soruları sıkça araştırılıyor. İşte programa dair merak edilenler...
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı Youtube'de yayınlanıyor. İlgi ile izlenen programın sunuculuğunu Öykü Serter üstleniyor. Son bölümde Kaan ve Simge yarışmadan elenmişti. Ayşenur ise 15 bin TL'lik ödülü kazanan isim oldu. Peki Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler var? Kısmetse Olur bugün yayınlanacak mı, saat kaçta? Yarışmacıların isimleri ne? Bilek Orundaş, Zeyd Gümüştutan, Aybüke Çangal, Yaren Dağ, Furkan Can Ağca...
KISMETSE OLUR PROGRAMI HANGİ GÜNLER, NEREDE, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?
Kısmetse Olur : Aşkın Gücü programı haftanın 6 günü saat 18:30'da Youtube platformunda yayınlanıyor.
ÖYKÜ SERTER KİMDİR?
Programın sunuculuunu Öykü Serter üstleniyor. Serter, 26 Şubat 1975'te Ankara'da dünyaya geldi. Sırasıyla TED Ankara Koleji, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Ayrıca kurbağalama branşında yüzücüdür.
Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.