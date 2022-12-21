Müge Anlı 'size yayınlayamayacağım kadar müstehcen mesajlar atan biri var' dedi detaylar şoke etti: '64 yaşında 12 torun sahibi üstelik dişleri...'
Müge Anlı 'size yayınlayamayacağım kadar müstehcen mesajlar atan biri var' dedi detaylar şoke etti. 21 Aralık 2022 Müge Anlı canlı yayınında ele alınan Arife Gökçe'nin kaybında ortaya çıkanlar milyonları ekran başına kilitledi. Başta Arife Hanım olmak üzere köydeki çok sayıda kadının telefonuna bir adam tarafından müstehcen cinsel içerikli mesajların gönderildiğini belirten aile, 64 yaşındaki kadın için endişeli olduğunu ifade ederken detaylar kan dondurdu.
21.12.2022 17:00 - Son Güncelleme: 21.12.2022 17:03
64 YAŞINDA 12 TORUN SAHİBİ ÜSTELİK DİŞLERİ BİLE EVDE...
Müge Anlı 'size yayınlayamayacağım kadar müstehcen mesajlar atan biri var' dedi detaylar şoke etti...