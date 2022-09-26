Müge Anlı'da kan donduran olay! Sığındığı arkadaşı fuhuşa zorladı çocukları başkasına verildi! Minik Naime bulundu, 4 yaşındaki Lina Nazlı...
Müge Anlı'da kan donduran olay! Sığındığı arkadaşı fuhuşa zorladı çocukları başkasına verildi! 1.5 yaşındaki Naime Ceyda ve 4 yaşındaki ablası Lina Nazlı Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Eşiyle ayrıldıktan sonra arkadaşının yanına sığınan genç kadın, 2 çocuğuyla tehdit edilerek fuhuşa zorlandı. Para karşılığında çocuklarını görebilen genç kadın, 6 aydır evlatlarından mahrumdu. Soluğu ayrıldığı eşi ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda alan genç kadının anlattıkları tüyler ürpertirken, Atv canlı yayınında dakikalar içinde bulunan 1.5 yaşındaki Naime Ceyda milyonları mutluluk gözyaşlarına boğdu. Naime'nin 4 yaşındaki ablasından ise hala bir haber yok. İşte minik bebeğin biyolojik ailesine kavuşma anı ve tüm detaylar...
26.09.2022 13:09 - Son Güncelleme: 26.09.2022 13:52
Müge Anlı'da kan donduran olay! Sığındığı arkadaşı fuhuşa zorladı çocukları başkasına verildi! Minik Naime bulundu, 4 yaşındaki ablası Lina Nazlı'dan henüz bir haber yok.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tüm Türkiye 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ve ablası Lina Nazlı için ağladı.
Eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarını alıp ortaokul arkadaşının yanına yerleşen Melissa'nın yaşadıkları başta sunucu Müge Anlı olmak üzere hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyicileri dehşete düşürdü. Canlı yayın sırasında 1,5 yaşındaki Naime Ceyda'dan gelen güzel haber ise herkesi sevindirdi.