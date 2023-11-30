Müge Anlı'da izleyenleri şaşkına çeviren olay! Ortadan kayboldu evlilik cüzdanı ile geldi! Çocuklarına belalar okudu...

9 Kasım 2023'te ortadan kaybolon 83 yaşındaki Abdurrahman Hatipoğlu'nu aramak için oğlu Mehmet ve torunu Dilara soluğu Müge Anlı'da aldı. Depremde eşini kaybettikten sonra derin bir yalnızlık yaşamaya başlayan Hatipoğlu'nun ailesinden gizlice evlendiği ve İzmir'de yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Abdurrahman Bey, kaçtığı hanımla çok mutlu olduğunu belirtirken, eşi Songül Hanım hakkında söylenen sözler ise şaşkınlık yarattı. Ailesi Songül Hanım'ın Abdurrahman Bey'in parasında gözü olduğunu ifade etti. Abdurrahman Bey ise ailesine belalar okuyarak bu duruma tepki gösterdi. İşte detaylar...
9 Kasım 2023'te ortadan kaybolan 83 yaşındaki Abdurrahman Hatipoğu'nu aramak için ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Müge Anlı, yaşlı adamı dakikalar içerisinde buldu. Ancak yaşlı adamın kaybolduğu süre içerisinde evlendiği ortaya çıktı.
Kayboluşunun 22. gününde İzmir'de ortaya çıkan Abdurrahman Bey'in evlendiğine inanamayan aile canlı yayında hayrete düştü. Abdurrahman Bey'in evlenmek için internetten ilan verdiği ve internetten bulduğu bu kişi ile evlendiği ortaya çıktı.
Yüklü miktarda servet sahibi olan Abdurrahman Bey'in bu davranışı oğlunu ve torununu endişlendirdi. Ailesi, Abdurrahman Bey'in evlendiği Songül Hanım'ın para avcısı olduğunu iddia etti. Bu iddialar karşısında yaşlı adam canlı yayında evlilik kararını neden gizlediğini ve ailesine olan sitemlerini dile getirdi. Çocuğuna belalar okuyan Abdurrahman Bey, "Senin gibi evlat olmaz olsun. Ben yalnız başıma ne yapacaktım? Evde yemek yoktu, temizlik yoktu. Hiç biriniz bana bakmadınız. Songül Hanım bana çok iyi baktı" dedi.