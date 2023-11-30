Müge Anlı'da izleyenleri şaşkına çeviren olay! Ortadan kayboldu evlilik cüzdanı ile geldi! Çocuklarına belalar okudu...

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Yüklü miktarda servet sahibi olan Abdurrahman Bey'in bu davranışı oğlunu ve torununu endişlendirdi. Ailesi, Abdurrahman Bey'in evlendiği Songül Hanım'ın para avcısı olduğunu iddia etti. Bu iddialar karşısında yaşlı adam canlı yayında evlilik kararını neden gizlediğini ve ailesine olan sitemlerini dile getirdi. Çocuğuna belalar okuyan Abdurrahman Bey, "Senin gibi evlat olmaz olsun. Ben yalnız başıma ne yapacaktım? Evde yemek yoktu, temizlik yoktu. Hiç biriniz bana bakmadınız. Songül Hanım bana çok iyi baktı" dedi.