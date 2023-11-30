Kim Milyoner Olmak İster’de basit matematik sorusunu yanıtlayamadı! ODTÜ mezunu arkadaşını aradı o da bilemedi! İşte hayrete düşüren anlar

1 Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

2 Kim Milyoner Olmak İster'in 26 Kasım tarihinde yayınlanan bölümünde geceye damga vuran anlar yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rukiye İkra Ağca adlı yarışmacı, karşısına çıkan basit bir matematik sorusunu bilemeyince çönce joker hakkını kullandı. Telefon joker hakkı da soruya yanlış cevap verince Ağca, yarışmadan çekilmek istedi.