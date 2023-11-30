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Aldatmak’ın Zeliş’i Selin Kahraman’ın büyük aşkı EDHO’nun yıldızı çıktı! Duyan gören inanamadı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Vahide Perçin ve Feyza Sevil Güngör gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak'ın yeni bölümüne dair detaylar heyecanı doruklara çıkardı. Perşembe akşamları ATV'de yayınlanan Aldatmak dizisinin son bölüme Zeliş karakteriyle damga vuran Selin Kahraman'ın hayatı ise merak konusu oldu. Oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızıyla sevgili olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı.

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 16:04 Güncelleme 30 Kasım 2023, 16:04
Aldatmak’ın Zeliş’i Selin Kahraman’ın büyük aşkı EDHO’nun yıldızı çıktı! Duyan gören inanamadı! Meğer ünlü oyuncuyla... 1

Kadrosunda Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Vahide Perçin ve Feyza Sevil Güngör gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak, yeni bölümüyle heyecanı doruklara çıkardı.

Aldatmak’ın Zeliş’i Selin Kahraman’ın büyük aşkı EDHO’nun yıldızı çıktı! Duyan gören inanamadı! Meğer ünlü oyuncuyla... 2

Son bölüme Zeliş karakteriyle damga vuran Selin Kahraman'ın hayatı ise merak konusu oldu.

Aldatmak’ın Zeliş’i Selin Kahraman’ın büyük aşkı EDHO’nun yıldızı çıktı! Duyan gören inanamadı! Meğer ünlü oyuncuyla... 3

Dizide Zeliş karakterini canlandıran oyuncu hakkında en çok "Selin Kahraman'ın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

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