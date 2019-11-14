Müge Anlı'da itiraf! "Kemal Büyükdeniz'in katilini açıklarsam ortalık karışır" demişti... Atv canlı yayınında açıkladı

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son dakika itirafları peş peşe geliyor. Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. Büyükdeniz'in cansız bedenini bulan kişi, o alanda beyaz renkli şüpheli bir araç gördüğünü söyledi. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Büyükdeniz'in oğlu hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı! Kemal Büyükdeniz'in kardeşleri ise talihsiz adamın ölümüyle ilgili eşi Nadire Hanım ve oğlu Yusuf'un bilgi sahibi olduğunu iddia etti. Yusuf Büyükdeniz'in, cenaze evindeyken, "Ben babamın katilini biliyorum. Ama söylersem benim de başım belaya girer, ortalık karışır" şeklinde konuştuğu da diğer iddialardan bir tanesi. Jandarmaya bu kişinin adını söylediğini belirten Yusuf Büyükdeniz, canlı yayında bu kişiyi açıklamak istemediğini belirtti. Daha sonra gelen baskılar üzerine şüphelendiği kişinin adını itiraf etti. Ancak bu kişinin 1 yıl önce öldüğü tespit edildi. Asıl şaşkınlık veren durum ise komşu Hüseyin Kasnakçı'nın anlattıları oldu.