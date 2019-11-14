Müge Anlı'da itiraf! "Kemal Büyükdeniz'in katilini açıklarsam ortalık karışır" demişti... Atv canlı yayınında açıkladı
Müge Anlı'da son dakika itirafı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şoke eden itiraf, 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürülen Kemal Büyükdeniz'in oğlundan geldi! 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz'i kim ya da kimler öldürdü? Büyükdeniz'in oğlu Yusuf, "Ben babamın katilini biliyorum. Ama söylersem benim de başım belaya girer, ortalık karışır" demişti. Jandarmaya bu kişinin adını söylediğini belirten Yusuf Büyükdeniz, canlı yayında bu kişiyi açıklamak istemediğini belirtti. Ancak Müge Anlı ekibinin ulaştığı komşu Hüseyin Kasnakçı, Müge Anlı canlı yayınında verdiği çelişkili ifadelerle aslında tüm gerçeği itiraf etti!
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son dakika itirafları peş peşe geliyor. Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. Büyükdeniz'in cansız bedenini bulan kişi, o alanda beyaz renkli şüpheli bir araç gördüğünü söyledi. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Büyükdeniz'in oğlu hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı! Kemal Büyükdeniz'in kardeşleri ise talihsiz adamın ölümüyle ilgili eşi Nadire Hanım ve oğlu Yusuf'un bilgi sahibi olduğunu iddia etti. Yusuf Büyükdeniz'in, cenaze evindeyken, "Ben babamın katilini biliyorum. Ama söylersem benim de başım belaya girer, ortalık karışır" şeklinde konuştuğu da diğer iddialardan bir tanesi. Jandarmaya bu kişinin adını söylediğini belirten Yusuf Büyükdeniz, canlı yayında bu kişiyi açıklamak istemediğini belirtti. Daha sonra gelen baskılar üzerine şüphelendiği kişinin adını itiraf etti. Ancak bu kişinin 1 yıl önce öldüğü tespit edildi. Asıl şaşkınlık veren durum ise komşu Hüseyin Kasnakçı'nın anlattıları oldu.
48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz, Mersin Anamur'da 87 gün önce yani 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkiinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. Büyükdeniz'in cansız bedenini bulan kişi, o alanda beyaz renkli şüpheli bir araç gördüğünü söyledi.
Müge Anlı ekibinin ulaştığı komşu Hüseyin Kasnakçı olayda baş şüpheli durumuna geçti. Hüseyin Kasnakçı verdiği çelişkili ifadelerin ardından itiraf niteliğinde bir açıklamada bulundu.
Hüseyin Kasnakçı, Kemal Büyükdeniz'in, öldürülmeden önce gittiği kahveye kendisinin de gittiğini söylerken, 48 yaşındaki adamın ölü bulunduğu ormanlık araziye torunuyla birlikte gittiğini açıkladı. Ancak kızı, Hüseyin Kasnakçı'nın bahsettiği şeyleri bir gün önce yaptığını söyleyince, Kasnakçı bu sefer gittiğini söylediği yerlere hangi gün ve hangi vakitte gittiğini unuttuğunu açıkladı. Hüseyin Kasnakçı, Kemal Büyükdeniz'in ölü bulunduğu Armutkırı Mevkiindeki ormanlık arazinin tam tersi istikamete gittiğini vurguladı.
ARAZİYİ BAŞKASINA VERECEĞİNİ ÖĞRENİNCE SİNİRLENDİ!
Aralarında geçen sürtüşmeye neden olan o araziyle ilgili de konuşan Hüseyin Kasnakçı; Kemal Büyükdeniz'in ölmeden bir gün önce evine gelip araziyi bölüşme teklifinde bulunduğunu söylerken, kendisinin eşinin ameliyat olacağını ve bu teklifle ilgili daha sonra konuşmak istediğini anlattı. Ertesi gün, kararından vazgeçen Kasnakçı, Büyükdeniz'in evine giderek onun isteğini kabul ettiğini söylemeyi amaçlamıştı. Ama 48 yaşındaki adamı, evinde bulamadığını iddia etti.