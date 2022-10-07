Kuruluş Osman 1300'lü yılların İstanbul'unu animasyon sahneleriyle ilk kez izleyicisiyle buluşturdu! Osman Bey konağı, Arena, Marmara Hisarı...
Kuruluş Osman yeni sezona oyuncularıyla ve animasyon sahneleriyle bomba giriş yaptı! Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', yeni sezonunun ilk bölümüyle reytinglerin zirvesinde başladı. Kuruluş Osman, Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı. Kuruluş Osman'ın 99. bölümünde yer alan ve büyük ilgi gören 1300'lü yılların İstanbul'unun animasyon görüntüleri için 50 kişilik animasyon ekibi, üç ay boyunca çalıştı.
Kuruluş Osman 1300'lü yılların İstanbul'unu animasyon sahneleriyle ilk kez izleyicisiyle buluşturdu! Osman Bey konağı, Arena, Marmara Hisarı, Yenişehir, Türk Beyi Obası...
KURULUŞ OSMAN' MUHTEŞEM AÇILIŞ BÖLÜMÜYLE DÖRDÜNCÜ SEZONUNA ZİRVEDE GİRİŞ YAPTI!
'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler kategorisinde %8,26 izlenme oranı, %23,33 izlenme payı, AB kategorisinde %6,70 izlenme oranı, %19,57 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %8,16 izlenme oranı, %20, 90 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.
Dizinin 99'uncu bölümde;
Osman Bey, ilk divanı kurarak devlet olma yolunda büyük bir adım attı. Osman Bey, "Mesele anında toplanan toy geride kaldı. Çağ yenidir, nizam da yeni olacaktır. Bizi zaferden değil, seferden mesul tutan yüce Allah'ın 99 adıyla Divan'ı açıyorum." sözleriyle siyasi, adli, askeri ve mali işler gibi pek çok konuda önemli kararların alındığı divanın önemini vurgulamış oldu.
KURULUŞ OSMAN 100. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - VİDEO
Divanda yeni görevleri belirleyen Osman Bey, oğlu Orhan Bey'e Karacihisar Kalesi'nin beyliğini verdi. Osman Bey ilk divanı kurarak devlet olma yolunda önemli bir adım atarken Osman Bey için, Hasan Sağındık'ın seslendirdiği ''Devlet ki'' marşı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Marşın, "Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak, devlet ki bayrağı altında yıllar saadetle dolu ömür olacak." sözleri sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.
Osman Bey, Bizans İmparatoru Andronikos'a suikast haberini alarak Alplarıyle birlikte Konstantiniyye'ye gitti. Osman Bey ve Alpları arenada yaptıkları hamleyle İmparator Andronikos'a düzenlenecek suikastı önledi. Osman Bey ve Alpları'nın arenadaki aksiyon sahneleri bölüme damgasını vururken Osman Bey, son derece stratejik bir hamle ile zayıf gördüğü İmparator'u koruyarak fetihlerine zemin hazırlamış oldu. Kurduğu büyük oyunla İmparator'u yanına çeken Osman Bey, Türkler için büyük bir kazanım sağlayacak olan ticaret anlaşmasını da İmparator'a kabul ettirdi.