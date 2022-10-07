Müge Anlı'da itiraf! 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın son sözleri kahretti! Melisa'nın sevgilisi Recep'in ailesi: "Kafasını duvara vura vura..."
Müge Anlı'da son dakika itirafı! 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın kahreden ölümündeki detaylar Türkiye'yi dehşete düşürdü. Meryem Çiğdem Ünal'ın Melisa'nın sevgilisi Recep'in anne ve babası konuştu. Baba Mehmet Aldemir, "Benim vicdanım sızladı. Olay günü saat 16:30 civarıydı, 'güm güm' sesler geliyordu. Sonra ambulans geldi, Meryem daha canlıydı o zaman. Son sözleri de Recep'e, 'Baba beni kurtar' oldu." dedi, o anlar tüyler ürpertti. İşte Müge Anlı'da son dakika itirafının detayları...
"KAFASINI DUVARA VURA VURA..."
Müge Anlı'da son dakika itirafı! 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın son sözleri kahretti! Melisa'nın sevgilisi Recep'in ailesi konuştu, tüyler ürperdi.
"KULAĞINDAN KAN GELDİĞİNDE ARTIK ÇOKTAN.."
Müge Anlı 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünü araştırırken korkunç itiraf geldi.
"MELİSA'YI, MERYEM'İ DÖVERKEN GÖRDÜM"
Müge Anlı'ya ihbar yağdı stüdyodaki baba Doğukan Ünal çıldırdı! 3 yaşındaki Meryem'i annesi mi öldürdü?
Gaziantep'te yaşayan iki küçük kız kardeşten büyüğü Meryem Çiğdem Ünal'ın hayatını kaybettiğini küçük kızı Sare'nin ise ortadan kaybolduğunu iddia eden baba Doğukan Ünal, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek kızlarının başına gelenlerin araştırılmasını istedi.
Kızının düşerek beyin kanaması sonucu öldüğünü iddia eden ve eşine inanmayan baba Doğukan Ünal, Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlarla adeta çıldırdı. Baba Doğukan Ünal hastaneye kızını görmek için gittiğinde eşinin orada olmadığını ve küçük kızının hastane yetkililerince "sahipsiz bebek" olarak bilindiğini iddia etti.