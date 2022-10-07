Müge Anlı'da itiraf! 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın son sözleri kahretti! Melisa'nın sevgilisi Recep'in ailesi: "Kafasını duvara vura vura..."

Kızının düşerek beyin kanaması sonucu öldüğünü iddia eden ve eşine inanmayan baba Doğukan Ünal, Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlarla adeta çıldırdı. Baba Doğukan Ünal hastaneye kızını görmek için gittiğinde eşinin orada olmadığını ve küçük kızının hastane yetkililerince "sahipsiz bebek" olarak bilindiğini iddia etti.