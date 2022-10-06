Müge Anlı 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünü araştırırken korkunç itiraf geldi: "Kulağından kan geldiğinde artık çoktan..."
Müge Anlı 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünü araştırırken korkunç itiraf geldi. Atv ekranlarında hafta içi her gün gündemi belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan acılı baba Doğukan Ünal, kızı Sare Asya Ünal'ın kayıp olduğunu ve 3 yaşındaki evladı Meryem Çiğdem'in şüpheli ölümünü anlattı. Müge Anlı ekibi kısa süre üçerisinde Sare Asya'yı buldu. Annesinin yanında olan Sare Asya'nın 3 yaşındaki ablası Meryem Çiğdem'in ölümüne dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı, Müge Anlı canlı yayınına ihbar yağdı. Yayının son dakikalarına doğru, minik Meryem'in annesi Melisa ve sevgilisi Recep'le ilgili gelen itiraf tüyler ürpertti. 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal nasıl öldü? İşte kan donduran ifadeler...
"KULAĞINDAN KAN GELDİĞİNDE ARTIK ÇOKTAN.."
Müge Anlı 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünü araştırırken korkunç itiraf geldi.
"MELİSA'YI, MERYEM'İ DÖVERKEN GÖRDÜM"
Müge Anlı'ya ihbar yağdı stüdyodaki baba Doğukan Ünal çıldırdı! 3 yaşındaki Meryem'i annesi mi öldürdü?
Gaziantep'te yaşayan iki küçük kız kardeşten büyüğü Meryem Çiğdem Ünal'ın hayatını kaybettiğini küçük kızı Sare'nin ise ortadan kaybolduğunu iddia eden baba Doğukan Ünal, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek kızlarının başına gelenlerin araştırılmasını istedi.
Kızının düşerek beyin kanaması sonucu öldüğünü iddia eden ve eşine inanmayan baba Doğukan Ünal, Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlarla adeta çıldırdı. Baba Doğukan Ünal hastaneye kızını görmek için gittiğinde eşinin orada olmadığını ve küçük kızının hastane yetkililerince "sahipsiz bebek" olarak bilindiğini iddia etti.
Doktorların, çocuğun hastaneye çok geç getirildiğini ve çok bekletildiğini, beyninde oksijenin bittiğini söylediklerini iddia eden aile gerçeğin ortaya çıkmasını istiyor. Küçük kızı Sare'nin hayatından endişe adan baba Ünal, Müge Anlı ve ekibi sayesinde derin bşir oh çekti.