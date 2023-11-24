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Müge Anlı'da ilginç olay! Nazlı Yıldız nereye kayboldu? Şüphelerin odağındaki sevgili: Gel beni kaçır dedi bu teklifi kaçırmadım

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te izleyenlerin ağzını açık bırakacak bir olay yaşandı. 1 çocuk annesi 33 yaşındaki Nazlı Yıldız, 18 Kasım Cumartesi günü Ordu Fatsa'dan kayboldu. 1 haftadır kendisinden haber alınamayan Nazlı'nın abisi ve yengesi soluğu programda aldı. Nazlı'nın birkaç ay önce Murat Demirtürk isimli şahsa kaçarak onunla birlikte yaşamaya başladığı öğrenilirken o kişiyi de bırakıp başka birisine kaçtığı ortaya çıktı. Murat'ın olayı öğrenince verdiği tepkiler ise Müge Anlı'yı ve stüdyodakileri hayrete düşürdü.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 14:59 Güncelleme 24 Kasım 2023, 15:35
Müge Anlı’da ilginç olay! Nazlı Yıldız nereye kayboldu? Şüphelerin odağındaki sevgili: Gel beni kaçır dedi bu teklifi kaçırmadım 1

Müge Anlı'da ilginç bir olay yaşandı. 1 çocuk annesi 33 yaşındaki Nazlı Yıldız, 18 Kasım Cumartesi günü Ordu Fatsa'dan kayboldu. 1 haftadır kendisinden haber alınamayan Nazlı'nın abisi ve yangesi soluğu Müge Anlı'da aldı.

Müge Anlı’da ilginç olay! Nazlı Yıldız nereye kayboldu? Şüphelerin odağındaki sevgili: Gel beni kaçır dedi bu teklifi kaçırmadım 2

Aslen Samsun Salıpazarı'nda oturan Nazlı'nın geçtiğimiz aylarda Ordu'da başka birisinin yanına kaçtığı öğrenildi. Yengesi, "Kaçtığı kişi benim arkadaşımın kardeşi. Arkadaşım, kardeşi için birisini aradıklarını söyledi. Ben öyle şeylere girmiyorum dedim. Nazlı, daha önceki evliliklerinde sıkıntı yaşadı. Kaçarak gidiyor dedim. Ben yok olmaz dedim ama ısrar etti. Bunun üzerine numarasını verdim. Nazlı ilk başta olmaz dedi. Ama daha sonra bu kişiler Nazlı'yı kaçırdı." dedi.

Müge Anlı’da ilginç olay! Nazlı Yıldız nereye kayboldu? Şüphelerin odağındaki sevgili: Gel beni kaçır dedi bu teklifi kaçırmadım 3

"AĞZIMDAN KÖPÜK GELİYOR BENİ KURTARIN"

Programda Nazlı'nın yengesinin bahsettiği kişinin Murat Demirtürk isimli şahıs olduğu öğrenildi. Vicdan azabı çeken Yenge, Nazlı'nın kaybından birkaç gün önce ailesini arayıp "Benim durumum iyi değil. Ağzımdan köpük geliyor. Beni kurtarın" dediğin söyledi. Bu konuşmadan sonra Nazlı'ya bir daha ulaşılamadığını belirtti.

Müge Anlı'da ilginç olay! Nazlı Yıldız kaybının yedinci gününde bulundu

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