Müge Anlı'da ilginç olay! Nazlı Yıldız nereye kayboldu? Şüphelerin odağındaki sevgili: Gel beni kaçır dedi bu teklifi kaçırmadım

2

Aslen Samsun Salıpazarı'nda oturan Nazlı'nın geçtiğimiz aylarda Ordu'da başka birisinin yanına kaçtığı öğrenildi. Yengesi, "Kaçtığı kişi benim arkadaşımın kardeşi. Arkadaşım, kardeşi için birisini aradıklarını söyledi. Ben öyle şeylere girmiyorum dedim. Nazlı, daha önceki evliliklerinde sıkıntı yaşadı. Kaçarak gidiyor dedim. Ben yok olmaz dedim ama ısrar etti. Bunun üzerine numarasını verdim. Nazlı ilk başta olmaz dedi. Ama daha sonra bu kişiler Nazlı'yı kaçırdı." dedi.