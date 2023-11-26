Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı hayrete düştü! 200 bin TL'lik soruya geldi: Şıklarda Kenan İmirzalıoğlu'nu görünce...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Yarışmaya katılan Tahir Akay isimli yarışmacı, 200 bin TL'lik soru karşısında hayrete düştü. Yarışmacı ikinci baraj sorusunu da geçtikten sonra karşısına çıkan film sorusunda Kenan İmirzalıoğlu'nun da yer aldığı şıkkı seçti ve büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya damga vuran o anlar!