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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı hayrete düştü! 200 bin TL'lik soruya geldi: Şıklarda Kenan İmirzalıoğlu'nu görünce...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Yarışmaya katılan Tahir Akay isimli yarışmacı, 200 bin TL'lik soru karşısında hayrete düştü. Yarışmacı ikinci baraj sorusunu da geçtikten sonra karşısına çıkan film sorusunda Kenan İmirzalıoğlu'nun da yer aldığı şıkkı seçti ve büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya damga vuran o anlar!

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 22:56 Güncelleme 26 Kasım 2023, 23:29
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı hayrete düştü! 200 bin TL’lik soruya geldi: Şıklarda Kenan İmirzalıoğlu’nu görünce... 1

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı hayrete düştü! 200 bin TL’lik soruya geldi: Şıklarda Kenan İmirzalıoğlu’nu görünce... 2

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılar enerjileri ve performanslarıyla adeta güne damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı hayrete düştü! 200 bin TL’lik soruya geldi: Şıklarda Kenan İmirzalıoğlu’nu görünce... 3

Bugün yarışmaya katılan Tahir Akay, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine topladı.

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