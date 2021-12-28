Destan 6. bölümde özgürlüğüne kavuşan Akkız, Gök Saray’a savaş açıyor Batuga dahil herkes şokta!

DESTAN 6. BÖLÜM

AKKIZ KÖŞEYE SIKIŞIYOR

'Destan'ın altıncı bölümünde Akkız'ın pençe olduğunu bilen Müslüman Arap çocuğu yakalayan Balamir, Batuga ile Kırçiçek'in nişan toyunda çocuğu ortaya çıkarır ve Alpagu Han'ın direğe yanlış suçluyu astığını davetli tüm boy beylerinin öğrenmesini sağlar.