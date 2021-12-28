Destan 6. bölümde özgürlüğüne kavuşan Akkız, Gök Saray’a savaş açıyor Batuga dahil herkes şokta!
Destan 6. bölümde özgürlüğüne kavuşan Akkız, Gök Saray'a savaş açıyor, Batuga dahil herkes şokta! Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren Destan 6. yeni bölümü ile bir kez daha gözünü zirveye dikti. Alpagu tahtını sağlama almak için çok akıllıca bir hamle yapacak ama Akkız, Batuga'nın Yaman'a açtırdığı gizli geçitten kaçmak zorunda kalacak. Bütün Gök'ün peşinde olduğu Akkız, Batuga dahil herkesi çok şaşırtan bir hamle yapacak... İşte Destan 6. bölümde yaşanacaklar...
DESTAN OYUNCULARI
Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)
DESTAN 6. BÖLÜM
AKKIZ KÖŞEYE SIKIŞIYOR
'Destan'ın altıncı bölümünde Akkız'ın pençe olduğunu bilen Müslüman Arap çocuğu yakalayan Balamir, Batuga ile Kırçiçek'in nişan toyunda çocuğu ortaya çıkarır ve Alpagu Han'ın direğe yanlış suçluyu astığını davetli tüm boy beylerinin öğrenmesini sağlar.