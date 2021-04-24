Müge Anlı’da foyaları ortaya çıkan sahte gelin olayında yeni gelişme! Son mağdur 85 yaşında...

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te erkana gelen sahte gelin vakasında yeni bir gelişme yaşandı. İki kez dolandırılan ve sahte gelinlere 100 bin lirasını kaptıran 25 yaşındaki Halil Kurt ve annesinin canlı yayına katılmasının ardından mağdurlara yenileri eklendi. Tüm Türkiye'yi şoke eden sahte gelinlerin son mağduru ise 85 yaşındaki Sabri Aslantaş oldu. Yaşlı adam yayına bağlanarak başından geçenleri anlattı. İşte detaylar…

24.04.2021 16:07 - Son Güncelleme: 24.04.2021 16:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





