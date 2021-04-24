RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Müge Anlı’da foyaları ortaya çıkan sahte gelin olayında yeni gelişme! Son mağdur 85 yaşında...

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te erkana gelen sahte gelin vakasında yeni bir gelişme yaşandı. İki kez dolandırılan ve sahte gelinlere 100 bin lirasını kaptıran 25 yaşındaki Halil Kurt ve annesinin canlı yayına katılmasının ardından mağdurlara yenileri eklendi. Tüm Türkiye'yi şoke eden sahte gelinlerin son mağduru ise 85 yaşındaki Sabri Aslantaş oldu. Yaşlı adam yayına bağlanarak başından geçenleri anlattı. İşte detaylar…

24.04.2021 16:07 - Son Güncelleme: 24.04.2021 16:32
Müge Anlı’da foyaları ortaya çıkan sahte gelin olayında yeni gelişme! Son mağdur 85 yaşında...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen sahte gelin tuzağında yeni bir gelişme yaşandı. Tuzağa düşen mağdurlar bir bir ortaya çıkıp yaşadıklarını anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’da foyaları ortaya çıkan sahte gelin olayında yeni gelişme! Son mağdur 85 yaşında...

SAHTE GELİNLERE 100 BİN KAPTIRDI
25 yaşındaki Halil Kurt, annesi ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak iki kez dolandırılan ve sahte gelinlere 100 bin lirasını kaptırdığını söylemişti.

Müge Anlı’da foyaları ortaya çıkan sahte gelin olayında yeni gelişme! Son mağdur 85 yaşında...

Müge Anlı'dan yardım isteyen genç adam, annesinin tavsiyesiyle çıktığı programda başından geçenleri anlattı. Sadece mutlu bir yuva kurmak isteyen Kurt, ilk denemesinde hüsrana uğradı.

Müge Anlı’da foyaları ortaya çıkan sahte gelin olayında yeni gelişme! Son mağdur 85 yaşında...

AVM'DE ORTADAN KAYBOLDU
Evlenme hayali kurduğu kadının 25 yaşındaki değil 39 yaşında olduğunu öğrenen genç adam, sahte gelinle bir AVM'ye gittiğini ve onu orada beklemeye başladığını söyledi. Kurt'u bekleten gelin adayı altınlarla ortadan kayboldu. Neye uğradığını şaşıran genç adam ise babasını aradı.

Müge Anlı’da foyaları ortaya çıkan sahte gelin olayında yeni gelişme! Son mağdur 85 yaşında...

Duydukları karşısında şoke olan baba ise oğlunu yanına çağırdı. Aklı başına gelen Halil Kurt da polisi aradı ama bir sonuç alamadı. Son denemesinde sahte geline 60 bin lira kaptıran genç adamın, 3 yıl önce de başından benzer bir olay geçtiği belirtildi.