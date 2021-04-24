Müge Anlı’da foyaları ortaya çıkan sahte gelin olayında yeni gelişme! Son mağdur 85 yaşında...
Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te erkana gelen sahte gelin vakasında yeni bir gelişme yaşandı. İki kez dolandırılan ve sahte gelinlere 100 bin lirasını kaptıran 25 yaşındaki Halil Kurt ve annesinin canlı yayına katılmasının ardından mağdurlara yenileri eklendi. Tüm Türkiye'yi şoke eden sahte gelinlerin son mağduru ise 85 yaşındaki Sabri Aslantaş oldu. Yaşlı adam yayına bağlanarak başından geçenleri anlattı. İşte detaylar…
AVM'DE ORTADAN KAYBOLDU
Evlenme hayali kurduğu kadının 25 yaşındaki değil 39 yaşında olduğunu öğrenen genç adam, sahte gelinle bir AVM'ye gittiğini ve onu orada beklemeye başladığını söyledi. Kurt'u bekleten gelin adayı altınlarla ortadan kayboldu. Neye uğradığını şaşıran genç adam ise babasını aradı.