Beklenen 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Maraşlı’da ortalık toz duman

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın son bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Yayınlanan 14. bölümde Mahur'u görmek için gittiği evde Necati ile karşılaşan Maraşlı, silahını çıkardı. Kanlı biten büyük yüzleşmenin ardından ise yeni bölüm merak konusu oldu. Dizi izleyiciler "Maraşlı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı" sorusunu aratmaya başladı. Beklenen fragman geldi! "Ben bir günah işledim yıllar önce, şimdi onun bedelini ödüyoruz..." sözleri ise yeni bölüm fragmanına damga vurdu. Peki Maraşlı 15. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar…

24.04.2021 17:12 - Son Güncelleme: 24.04.2021 17:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





