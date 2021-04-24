Beklenen 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Maraşlı’da ortalık toz duman
Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın son bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Yayınlanan 14. bölümde Mahur'u görmek için gittiği evde Necati ile karşılaşan Maraşlı, silahını çıkardı. Kanlı biten büyük yüzleşmenin ardından ise yeni bölüm merak konusu oldu. Dizi izleyiciler "Maraşlı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı" sorusunu aratmaya başladı. Beklenen fragman geldi! "Ben bir günah işledim yıllar önce, şimdi onun bedelini ödüyoruz..." sözleri ise yeni bölüm fragmanına damga vurdu. Peki Maraşlı 15. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar…
24.04.2021 17:12
- Son Güncelleme: 24.04.2021 17:12
Başrollerini Burak Deniz ile Alina Boz'un üstlendiği, pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Maraşlı'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyicinin heyecanını kat kat arttırdı.
15. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davranır. Ağır yaralanan Maraşlı hastaneye kaldırılır. Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir.
Mahur ve ailesi gözaltına alınır. Türellerin evi ve Mahur'un stüdyosu polisler tarafından didik didik aranır. Tüm Türkiye bu haberle çalkalanır.
Mahur, Firuzan ve Dilşat serbest kalırken Aziz ile İlhan cezaevine gönderilir. Baba oğul hapishanede zor zamanlar geçirir. İlhan'a ise pusu kurulur. İlhan hayatını kurtarmayı başarabilecek midir?
Mahur, Maraşlı'nın komada olduğunu öğrenir ve soluğu hastanede alır. Maraşlı'nın başında beklemeye başlar. Necati ve Savaş yıllardır hayalini kurdukları babalarına sürülen lekenin intikamını aldıklarını düşünürler.