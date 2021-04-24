Fırtınasını burada da estirecek! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gelir gelmez hasım oldu! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu hafta izleyici karşısında çıkan 191. bölümünde kadroya pek çok isim katıldı. Bu isimler arasında en dikkat çekeni ise Ali İpin oldu. Bugüne kadar başta Kurtlar Vadisi olmak üzere pek çok dizi ve filmde oynayan usta oyuncu dizinin kadrosuna Hızır'ın yeni düşmanı Rıdvan katıldı. Ali İpin, Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı ve Halil İbrahim Kapar'ın kurduğu plan neticesinde öldürülen Kirve karakteriyle çok konuşulmuştu.