RAMAZAN İMSAKİYE
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Fırtınasını burada da estirecek! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gelir gelmez hasım oldu! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si...

Ekranların çok sevilen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulan bir transfere imza attı. Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si EDHO'da. Salı akşamları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta salı günü yayınlanan 191. bölümünde pek çok isim dizinin kadrosuna katıldı. Kurtlar Vadisi'nde Kirve karakteriyle tanıdığımız Ali İpin diziye Hızır'ın yeni düşmanı Rıdvan bilinen adıyla Rado karakteriyle dahil oldu. Hızır Çakırbeyli, Rıdvan'ın mekanına giderek muhteşem bir plan kurup yeni düşmanlarını teker teker tehdit etti. İzleyiciler şimdi heyecanla gelecek bölümde yaşanacak gelişmeleri bekliyor.

24.04.2021 12:57 - Son Güncelleme: 24.04.2021 12:57
Fırtınasını burada da estirecek! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gelir gelmez hasım oldu! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si...

Fırtınasını burada da estirecek! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gelir gelmez hasım oldu! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu hafta izleyici karşısında çıkan 191. bölümünde kadroya pek çok isim katıldı. Bu isimler arasında en dikkat çekeni ise Ali İpin oldu. Bugüne kadar başta Kurtlar Vadisi olmak üzere pek çok dizi ve filmde oynayan usta oyuncu dizinin kadrosuna Hızır'ın yeni düşmanı Rıdvan katıldı. Ali İpin, Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı ve Halil İbrahim Kapar'ın kurduğu plan neticesinde öldürülen Kirve karakteriyle çok konuşulmuştu.

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Fırtınasını burada da estirecek! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gelir gelmez hasım oldu! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si...

Kurtlar Vadisi'nde Kirve karakterini canlandıran Ali İpin, Seyfo Dayı'nın cenazesinde mezara mermi atarak kadroya dahil olmuştu.

Fırtınasını burada da estirecek! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gelir gelmez hasım oldu! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si...

Samuel ve Mito ile yaptığı iş birliği Polat Alemdar tarafından deşifre edilmişti.

Fırtınasını burada da estirecek! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gelir gelmez hasım oldu! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si...

Pala'nın bağlı olduğu Kirve, Kurtlar Konseyi'ni yok etmek üzere yaptığı planlarla dikkat çekmişti.

Fırtınasını burada da estirecek! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gelir gelmez hasım oldu! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si...

Ancak ilerleyen bölümlerde Laz Ziya'nın fevri davranmaması sonucunda yakalanarak yıllar önce tüm ailesini katlettiği bir genç tarafından öldürülmüştü.