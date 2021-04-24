Fırtınasını burada da estirecek! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gelir gelmez hasım oldu! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si...
Ekranların çok sevilen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulan bir transfere imza attı. Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si EDHO'da. Salı akşamları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta salı günü yayınlanan 191. bölümünde pek çok isim dizinin kadrosuna katıldı. Kurtlar Vadisi'nde Kirve karakteriyle tanıdığımız Ali İpin diziye Hızır'ın yeni düşmanı Rıdvan bilinen adıyla Rado karakteriyle dahil oldu. Hızır Çakırbeyli, Rıdvan'ın mekanına giderek muhteşem bir plan kurup yeni düşmanlarını teker teker tehdit etti. İzleyiciler şimdi heyecanla gelecek bölümde yaşanacak gelişmeleri bekliyor.
Fırtınasını burada da estirecek! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gelir gelmez hasım oldu! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu hafta izleyici karşısında çıkan 191. bölümünde kadroya pek çok isim katıldı. Bu isimler arasında en dikkat çekeni ise Ali İpin oldu. Bugüne kadar başta Kurtlar Vadisi olmak üzere pek çok dizi ve filmde oynayan usta oyuncu dizinin kadrosuna Hızır'ın yeni düşmanı Rıdvan katıldı. Ali İpin, Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı ve Halil İbrahim Kapar'ın kurduğu plan neticesinde öldürülen Kirve karakteriyle çok konuşulmuştu.