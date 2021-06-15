Gözyaşları sel oldu! Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanında şoke eden sözler: Ümit öldürdü…
Gözyaşları sel oldu! Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanında şoke eden sözler: Ümit öldürdü… Başrollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Sevda, Ümit'in tam Demir'i vurmak istediği anda kendisini kurşunun önüne attı ve bir anda yere yığıldı. Sevda'nın ölüp ölmeyeceği merak konusu olurken Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçen bölüm Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu deneyen Demir'in sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanı…
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, geçen Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde milyonları yine ekran başına kilitledi. Çukurova'nın son bölümüne Sevda'nın Ümit'in tam Demir'i vurmak istediği anda kendisini kurşunun önüne attığı sahne damga vurdu. Peki Bir Zamanlar Çukurova 100. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…
ÜMİT HAYATINI HİÇE SAYARAK BEBEĞİ DOĞURMAK İSTİYOR
Demir, Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu denemeye kararlıdır! Züleyha, bebeği konakta büyütmeyi bile teklif etse Demir'in öfkesi yine tüm Çukurova'yı saracak, Ümit'i dört koldan arayıp bulacaktır! Tüm bu koşturmaca içinde, Sevda, elindeki tek kozu, Züleyha ile ortak oldukları suçu ortaya atar! Bu arada, Demir ve Züleyha henüz bilmese de, Betül ve Şermin de diğer cepheye yardıma başlayacaktır!