Gözyaşları sel oldu! Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanında şoke eden sözler: Ümit öldürdü…

ÜMİT HAYATINI HİÇE SAYARAK BEBEĞİ DOĞURMAK İSTİYOR

Demir, Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu denemeye kararlıdır! Züleyha, bebeği konakta büyütmeyi bile teklif etse Demir'in öfkesi yine tüm Çukurova'yı saracak, Ümit'i dört koldan arayıp bulacaktır! Tüm bu koşturmaca içinde, Sevda, elindeki tek kozu, Züleyha ile ortak oldukları suçu ortaya atar! Bu arada, Demir ve Züleyha henüz bilmese de, Betül ve Şermin de diğer cepheye yardıma başlayacaktır!