Müge Anlı'da duyanları hayrete düşürecek olay! Eski eşini cinsel güç artırıcı ilaçlar kullanarak öldürdü iddiası ortalığı karıştırdı! Dinamik olursun demişler...

Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı, ATV'de hafta içi her gün saat 10'da başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile izleyici karşısına çıkıyor. Esrarengiz olayların yer aldığı programda cinayetler aydınlatılıyor, kayıplar bulunuyor. Programın 11 Aralık Pazartesi günü yayımlanan son bölümüne Ayden Hanım ve babası Ali Bey damga vurdu.Ayden Hanım, babasının mal varlığı nedeniyle kandırıldığını ve kendisinden yaşça küçük biriyle evlendiğini söyleyerek üvey annesi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Ayden Hanım, üvey annesinin daha önce cinsel güç artırıcı ilaçlarla bir adamın ölümüne sebep verdiğini iddia ederken, yayına bağlanan Ali Bey'in çocukları hakkında söylediği sözler ise stüdyodakileri hayrete düşürdü.
Her bölümüyle yoğun beğeni toplayan Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde son derece garip bir olay işlendi. Programa babasınının kandırıldığı iddiası ile başvuran Ayden Hanım'ın anlattıklarıyla başta Anlı olmak üzere herkesi şaşırttı.
Ayden Hanım, 73 yaşndaki babası Ali Ersin'in mal varlığı nedeniyle kandırıldığını ve kendisinden yaşça küçük biriyle evlendiğini söyledi.Aydan Hanım, "Babam, annemi mezarlığa koyduğumuz gün ben evleneceğim dedi. Birçok bayanla tanıştı. Babalar Günü'nde adının Dilber olduğunu öğrendiğim ama bize kendisini Sümeyye diye tanıtan birisiyle eve geldi ve evlenmek istediğini söyledi. Babam bu kadını getirdikten sonra kadının imam nihaklı eşi bizi aradı. 5 yıldır kendisiyle imam nikahlı olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.
"CİNSEL GÜÇ ARTIRICI İLAÇLARLA ÖLÜMÜNE YOL AÇTI"
İmam nikahlı eşinin söylediklerinin kuşku uyandırıcı olduğunu söyleyen Ayden Hanım, Sümeyye Hanım'ın dini nikahlı eşinin kendisine şunları söylediğini ifade etti:
"Adam bana 'bu kadının yaptığı cilvelerle babanız sizi unutacak. Bu kadın cinsel güç artırıcı ilaçlarla daha önce bir adamın ölümüne yol açtı. Hedefi hep yaşlı insanlar'dedi. Babam bu iddialar sorasında benden bu kadını araştırmamı istedi. Kadın beni aradı 'Babanız zengin mi?' dedi. Babama ısrar ederek resmi nikaha ikna etmiş. Ağustos ayında evlenmişler. Cilve yaparak babamı kandırdı"