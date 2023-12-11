Müge Anlı'da duyanları hayrete düşürecek olay! Eski eşini cinsel güç artırıcı ilaçlar kullanarak öldürdü iddiası ortalığı karıştırdı! Dinamik olursun demişler...

1 Her bölümüyle yoğun beğeni toplayan Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde son derece garip bir olay işlendi. Programa babasınının kandırıldığı iddiası ile başvuran Ayden Hanım'ın anlattıklarıyla başta Anlı olmak üzere herkesi şaşırttı.

2 Ayden Hanım, 73 yaşndaki babası Ali Ersin'in mal varlığı nedeniyle kandırıldığını ve kendisinden yaşça küçük biriyle evlendiğini söyledi.Aydan Hanım, "Babam, annemi mezarlığa koyduğumuz gün ben evleneceğim dedi. Birçok bayanla tanıştı. Babalar Günü'nde adının Dilber olduğunu öğrendiğim ama bize kendisini Sümeyye diye tanıtan birisiyle eve geldi ve evlenmek istediğini söyledi. Babam bu kadını getirdikten sonra kadının imam nihaklı eşi bizi aradı. 5 yıldır kendisiyle imam nikahlı olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.