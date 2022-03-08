Müge Anlı’da ağızları açık bırakan olay! Kurtulmak istediği kocasının annesini babasına kaçırdı! Gelini ve dünürüyle yüzleşen Ayşe Akbulut...

Ahmet Akbulut, 2 ay önce eşinin, annesiyle beraber taziye için Şanlıurfa'ya gittiğini ifade etti. Fakat birkaç hafta sonra eşi Fatma, tek başına Nevşehir'e döndü. Annesinin nerede olduğunu soran Ahmet ise 'Babamla anlaştılar, evlenecekler' cevabı aldı.