Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Kurtulmak istediği kocasının annesini babasına kaçırdı! Gelini ve dünürüyle yüzleşen Ayşe Akbulut...
Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Kurtulmak istediği kocasının annesini babasına kaçırdı! Gelini ve dünürüyle Atv canlı yayınında yüzleşen Ayşe Akbulut gündeme bomba gibi düştü. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış Kasabasında ikamet eden 63 yaşında ki Ayşe Akbulut'tan haber alamayan aile Müge Anlı'ya müracaat etti. Atv canlı yayınına annesini bulmak için katılan Ahmet Akbulut, "Karım annemi kaçırdı, babasına hanım yaptı" ifadelerini kullandı. Bugün dünürler ve evlatları karşı karşıya geldi, o anlar milyonları ekran başına kilitledi.
Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay; kurtulmak istediği kocasının annesini babasına kaçırdı! Ayşe Akbulut bugün Müge Anlı canlı yayınına çıktı, gelini ve dünürüyle yüzleşti!
63 yaşında ki Ayşe Akbulut'tan haber alamayan oğlu Müge Anlı'ya başvurmuştu. Müge Anlı'da konuşulan olaya göre, gelin kaynanasını kaçırıp zorla kendi babasıyla evlendirdi. Canlı yayına katılan kayınpeder, ilk başta evlenmediklerini söylerken sonrasında formalite icabı bir evlilik yapıldığını söyledi.
Ahmet Akbulut, 2 ay önce eşinin, annesiyle beraber taziye için Şanlıurfa'ya gittiğini ifade etti. Fakat birkaç hafta sonra eşi Fatma, tek başına Nevşehir'e döndü. Annesinin nerede olduğunu soran Ahmet ise 'Babamla anlaştılar, evlenecekler' cevabı aldı.
Babasının 2019'da vefat etmesinin ardından annesinin evlilik düşüncesinin olmadığını, olsa kendisine çekinmeden söyleyeceğini belirten Akbulut annesinin, eşi ve ailesi tarafından kaçırıldığını ifade etti. Müge Anlı, Ayşe Akbulut'u bugün yayına çıkardı.