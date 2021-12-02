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Haberler Televizyon Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret'e korkunç tuzak! Gerilim tırmanıyor aşk mı mantık mı? Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak

Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret'e korkunç tuzak! Gerilim tırmanıyor aşk mı mantık mı? Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak

Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret'e korkunç tuzak! Gerilim tırmanıyor aşk mı mantık mı? Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak! Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 115. yeni bölüm ile milyonları bir kez daha ekran başına kilitlemeye geliyor. Züleyha Fikret'in aşkını kabullenemiyor, tuzağa düşen Fikret ise aşk ve mantık arasında kalıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 115. yeni bölümde yaşanacaklar...

02.12.2021 12:41 - Son Güncelleme: 02.12.2021 12:46
Bir Zamanlar Çukurova’da Fikret’e korkunç tuzak! Gerilim tırmanıyor aşk mı mantık mı? Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak

ÇUKUROVA'DA FİKRET'E KORKUNÇ TUZAK!

Bir Zamanlar Çukurova'da gerilim tırmanıyor; aşk mı mantık mı? Çukurova oyuncuları yeni bölümde yine reyting rekorları kıracak...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova’da Fikret’e korkunç tuzak! Gerilim tırmanıyor aşk mı mantık mı? Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak

115.BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Lütfiye, Fekeli ile ilgili duyduklarını kaldıramayıp rahatsızlanır. Abdülkadir ise Hüseyin'in cinayeti kime itiraf ettiğini bulmak için harekete geçer.

Bir Zamanlar Çukurova’da Fikret’e korkunç tuzak! Gerilim tırmanıyor aşk mı mantık mı? Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak

Öğrendiklerini yanlış biriyle paylaşmaya kalkan Lütfiye'nin başı büyük bir belaya girer.

Bir Zamanlar Çukurova’da Fikret’e korkunç tuzak! Gerilim tırmanıyor aşk mı mantık mı? Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak

ZÜLEYHA, FİKRET'İN AŞKINI KABULLENEMİYOR

Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanır ve yeniden kavgaya tutuşurlar. Hakan, Züleyha'nın karşısına çıkıp Fikret'in ona âşık olduğunu söyler. Züleyha reddedip Fikret'i savunmaya kalkınca Hakan'ı kırarken, kendisi de Fikret'le ilgili içten içe şüpheye düşer.

Bir Zamanlar Çukurova’da Fikret’e korkunç tuzak! Gerilim tırmanıyor aşk mı mantık mı? Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak

FİKRET AŞK VE MANTIK ARASINDA KALIYOR

Fikret, Züleyha'ya âşık olduğunu kendisi de kabul edince gözü hiçbir şeyi görmez. Çetin'le dertleşirken Züleyha'yı Hakan'dan kıskandığını söyleyen Fikret, duygularını Züleyha'ya itiraf etmek ister.

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