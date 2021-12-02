Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret'e korkunç tuzak! Gerilim tırmanıyor aşk mı mantık mı? Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak
Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret'e korkunç tuzak! Gerilim tırmanıyor aşk mı mantık mı? Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak! Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 115. yeni bölüm ile milyonları bir kez daha ekran başına kilitlemeye geliyor. Züleyha Fikret'in aşkını kabullenemiyor, tuzağa düşen Fikret ise aşk ve mantık arasında kalıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 115. yeni bölümde yaşanacaklar...
02.12.2021 12:41
- Son Güncelleme: 02.12.2021 12:46
ÇUKUROVA'DA FİKRET'E KORKUNÇ TUZAK!
Bir Zamanlar Çukurova'da gerilim tırmanıyor; aşk mı mantık mı? Çukurova oyuncuları yeni bölümde yine reyting rekorları kıracak...
ZÜLEYHA, FİKRET'İN AŞKINI KABULLENEMİYOR
Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanır ve yeniden kavgaya tutuşurlar. Hakan, Züleyha'nın karşısına çıkıp Fikret'in ona âşık olduğunu söyler. Züleyha reddedip Fikret'i savunmaya kalkınca Hakan'ı kırarken, kendisi de Fikret'le ilgili içten içe şüpheye düşer.