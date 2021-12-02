Bir Zamanlar Çukurova’da Fikret’e korkunç tuzak! Gerilim tırmanıyor aşk mı mantık mı? Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak

ZÜLEYHA, FİKRET'İN AŞKINI KABULLENEMİYOR

Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanır ve yeniden kavgaya tutuşurlar. Hakan, Züleyha'nın karşısına çıkıp Fikret'in ona âşık olduğunu söyler. Züleyha reddedip Fikret'i savunmaya kalkınca Hakan'ı kırarken, kendisi de Fikret'le ilgili içten içe şüpheye düşer.